Együtt és egymás ellen küzd a két harcias amazon az Exatlonban

Feszült pillanatokból eddig sem volt hiánya Kihívók háza táján, ráadásul pár napja az Exatlon Hungary All Star első feltöltésekor megérkezett Besenyei Bogi. Mint emlékezetes, a második évadban szinte naponta mentek a durva csörték közte és Pap Dorci közt, azóta nem is álltak szóba egymással. S bár most mindketten úgy állnak hozzá a versenyhez, hogy az már a múlt, ki tudja meddig tart a látszólagos béke…