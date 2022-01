Damu Roland hamvai felett vitatkozik a család

December 27-ére virradó éjjel, koronavírus következtében, 47 évesen hunyt el Damu Roland. Lassan három hét telt el, a színész viszont még mindig nincs eltemetve. Úgy tűnik, ahogy az élete is botrányos volt, a halála utáni hetek is azzá váltak. A Jóban Rosszban egykori szereplőjének unokatestvére, Tóth Zita lapunknak elárulta, a búcsúztató időpontját még nem tudják.

A temetés ügyeit elintéztünk édesanyámmal és Roland kedvesével. Az időpontban egyelőre nem értünk egyet édesanyámmal, de az már biztos, hogy nem tudok külföldről hazautazni. Amint tehetem, megyek, majd a temetőben elbúcsúzom tőle – kezdte Zita, aki tisztázni szeretné a sok hazugságot, amivel nap mint nap találkozik.

Hazudtak arról, hogy kifizették a temetést

– El fogjuk árulni, mikor lehet elbúcsúzni tőle, de továbbra is tiszteletben tartva Roland kérését, hogy a szülei ne legyenek jelen. Teljesen ledöbbentem, amikor azt olvastam, Roli állítólagos barátja, Zsolt rendezi a temetés ügyeit. Sem ő, sem más még csak meg sem kérdezte, tudnak-e segíteni. Ki tudtuk fizetni az egészet hárman, Roland barátnőjét is beleértve. Már a temetkezési vállalatnak átadtam a fényképeket, és tárgyalunk egy zenésszel, aki részt vesz a búcsúztatón – árulta el Zita, akit leginkább Roland édesapjának, Damu Rudolfnak a nyilatkozata háborítja fel, aki úgy érzi, kijátszották és megfosztották attól, hogy szülőként eltemethesse elhunyt gyermekét.

Roland unokatestvérének, Zitának elege van a sok hazugságból. Fotó: Tóth Zita

Rolandnak nem volt semmije

Nem igaz, hogy látogatták a kórházban. Rolandot bekerülése után végig mélyaltatásban tartották. Egyetlen kapcsolattartó volt az intézménnyel, az édesanyám (Éva néni, Roland édesapjának a testvére, akire fogadott anyjaként tekintett – a szerk.). Még ő sem mehetett be, csak telefonon tájékoztatták az állapotáról. Most mindenki hirtelen jó barátja lett, jó apja, anyja, amíg élt, rá sem nyitották az ajtót. A betegsége előtt sem beszélt már jó ideje az apukájával. Miután meghalt, sem a ruháiért, sem az irataiért nem jelentkezett. Falnak tudnék menni, semmi nem igaz. Mint ahogy az sem, hogy milliókat kapott kölcsön. Nem volt neki semmije, csak a két órája és egy gitárja, no meg a problémái – fűzte hozzá Zita, aki már csak egyetlen dolgot szeretne.

Már elhamvasztották

– Az a vágyunk, hogy ne folytatódjon ez a mocskolódás. Mindegy, hogy milyen volt, mit hibázott, mert már megvédeni sem tudja magát – jelentette ki.

Míg korábban arról volt szó, hogy a színész végakarata szerint nyitott koporsóban kísérik az utolsó útjára, ez végül nem így lesz.

– Már elhamvasztottuk Rolandot. A hamvait a temetés pillanatáig a temetkezési vállalat őrzi – zárta a beszélgetést.