A Bors megtalálta az Omega énekesnőjét - megható, amit Kóbor Jánosról mondott

Wittek Máriát Floridában értük utol, ahol 1998 óta él férjével, Bélával egy kertvárosi lakóövezetben. Utoljára a zenekarral 2014-ben találkozott, akkor minden korábbi és mostani Omega tag ott volt. Velük a mai napig szinte családias kapcsolatot ápol.

– Olyan volt nekem Mecky mintha a testvérem lett volna. Nagyon megrendültem, amikor hallottam a halálhírét. Az én időmben a zenekar olyan volt mint egy nagy család. Mindig nagy szeretetben és egyetértésben, veszekedés nélkül teltek a mindennapok – mesélte érdeklődésünkre Wittek Mária.

Az énekesnőt szerették volna az Omega idei, 60. születésnapi koncertjére fellépőként meghívni. Azokat a dalokat énekelte volna, amikkel korábban is fellépett az együttessel.

Fotó: Archív

– Örömmel vettem kérést, de szerettem volna gyakorolni hiszen utoljára ’81-ben álltam színpadon az Eötvös klubban. Az 50 éves jubileumi koncertre is meghívtak, de akkor sajnos ezt a körülmények nem tették lehetővé. Akkor még élt a Somló Tomi és a Benkő Laci is úgy lett volna az igazán csodálatos – közölte az énekesnő, aki szerint Kóbor János pótolhatatlan, mert ő volt az Omega központi embere, aki összefogta a többi zenészt.

Egy igazi legenda volt, egy idol, ha nem is tudott róla. Olyan volt a színpadon mint egy angyal. Mindig ügyelt a megjelenésére, hogy a legjobb formáját hozza. Annyira közvetlen és barátságos volt, ám talán nem volt tisztában azzal, hogy mit jelent ő nekünk és a rajongóknak. Halála nagyon nagy veszteség. Szerettem volna, ha ő is felveszi az oltást, én is megkaptam minden oltást.Írtam is neki, amikor utoljára beszéltünk, hogy minden kétségét eloszlassam – fűzte hozzá szomorúan Wittek Mária, aki egyben együtt érez az Omega zenekar többi tagjával is. Úgy vélte egy emlék koncert lehetséges, de az már nem lesz ugyanaz.