Kínos megemlékezés, botrányos távozás, várva várt esküvő és döbbenetes bejelentés: ezek voltak 2021 legjei

A Metropol összegyűjtötte az év legjeit. Lássuk!

Az év legnagyobb botránya - Straub Dezső

Böröndi Tamás 2020 novemberi, váratlan halála óta egészen elmérgesedett a helyzet a Vidám Színpad háza táján. A teátrumot Böröndi Tamás és Straub Dezső vezették együtt, azonban a tragédia után az igazgató özvegye szó nélkül kirúgta Straubot a társulatból. A színész az internetről értesült minderről, arról is, hogy pontosan ki veszi át a helyét a vezetőségben.

– Megkérdezésem és a részemre címzett felmondás nélkül a Vidám Színpad új művészeti igazgatót nevezett ki! (...) Egyben kérem hivatalos felmondásukat is kézbesíteni, mert ez így, a Facebookon, a sorok közé rejtve méltatlan a Vidám Színpad jelenlegi, egy drámai színésznő és egy színpadtechnikus alkotta vezetői párosához! A színház vezetőinek Böröndi Tamás halála óta velem kapcsolatos eljárása, kommunikációja – illetve annak teljes hiánya – minősíthetetlen és védhetetlen – fogalmazott Straub Dezső, ám a színház azt állítja, hogy a színész nem mond igazat. Szerintük egyértelműen közölték Straubbal a lehetőségeket, és a továbbiakban a jogi lépéseket is megteszik vele szemben, ha rontja a színház hírnevét.

Az év legnagyobb villantása - Köllő Babett

Valószínűleg minden tévénézőnek a retinájába égett az a pillanat, mikor Köllő Babett felrohant a Sztárban sztár leszek! színpadára egy operett előadás közben. A zsűritagot annyira magával ragadta a produkció, hogy táncra is perdült, azonban azt elfelejtette, hogy a kamerák mindent rögzítenek. Azt is, ahogy épp a magasba rúgott a lábával, a szoknyája pedig teljesen felcsúszott, így mindenki belátott a lábai közé.

Köllő Babett sok kellemes pillanatot okozott 2021-ben a tévénézőknek Fotó: TV2

Az év legnagyobb bejelentése - Rúzsa Magdi

A gyönyörű énekesnő élete legboldogabb időszakát éli, ugyanis hármasikrekkel várandós. Magdi nagyon szerencsésnek érzi magát, ugyanis amikor végre eldöntötték a férjével, hogy gyermeket szeretnének, szinte azonnal bekopogtatott hozzájuk a gólya. Magdi a hármasikrek miatt veszélyeztetett terhesnek számít, ezért az ünnepi készülődést is előrehozta idén, hiszen a szentestét már kórházban töltötte.

– Szerettem volna nagy családot. Én is nagy családból jövök. Egy bátyám és egy nővérem van, és amikor valaki kimondja azt, hogy család, én azt látom, hogy mi olyan igazi, ízig-vérig testvérek vagyunk, akik mindent megélnek. Ez nem is összetartozás. Ez ennél sokkal több – mondta a Családvarázs műsorában Magdi, aki a napokban születendő gyermekei nevét is elárulta: Lujza, Keve és Zalán.

Rúzsa Magdi ikrei valamikor az év elején érkeznek Fotó: Végh István

Az év legjobban várt esküvője - Majka

A celebvilág színe-java tette tiszteletét Majka és Dundika luxuslagziján, amit egy kíváncsi szemek elől gondosan elzárt borászatban tartott a sztárpár nyáron. A rapper és Hajni tíz év után mondta ki a boldogító igent. A nagy napon Pápai Joci és Caramel is koncertet adott, a férfiak egy ponton a levegőbe dobálták Majkát, a hölgyek pedig – köztük Hajni és Ördög Nóra is – a pult tetején állva is megcsillogtatták a tánctudásukat.

Hajni nem akármilyen ruhakölteményt viselt az esküvőn. 160 centijéhez minden szalonban található kreáció hosszú volt, a mellméretéhez pedig mindegyik kicsi, ezért úgy döntött, terveztet egyet. A különleges darabot nemhogy a férje, de még az anyukája és szeretett húga sem láthatta korábban, csak akkor, amikor bevonult benne az oltár elé.

Majkáék esküvőjére tíz éve vártunk... Fotó: Metropol

Az év legnagyobb bakija - Gáspár Laci

2021 legkínosabb bakija egyértelműen Gáspár Laci nevéhez fűződik. Kóbor János haláláról az X-faktorban is igyekeztek méltó módon megemlékezni, de sajnos ez nem sikerült. A mentornak kinevezett Gáspár Laci próbálta a tehetségkutatóban elénekelni Kóbor és az Omega talán legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt, de kifogott rajta a magyar zenetörténelem egyik legismertebb dalszövege. A Gyöngyhajú lányból Zöldhajú lány lett...

Az év legkínosabb jelensége - Varga Irén

Sokan keresik még a választ arra, hogy Varga Irén mit is keres pontosan a zeneiparban. A ”művésznő„ már három saját dallal is büszkélkedhet, ezeket pedig közönség előtt is előadja. Bár Irénke egyelőre nem mondható rutinos fellépőnek, ugyanis előadásai inkább kellemetlenek, mintsem szórakoztatóak. Több felvétel is napvilágot látott arról, ahogy a Mahiana Rosszalo művésznevet viselő ”énekesnő„ esik és kel a színpadon, vagy éppen a színpadról a közönsége ölébe.

Nem csoda, hogy ezek a pillanatok megihlették a magyar fiatalokat, és már rengeteg vicces fotó, illetve mém található az interneten a becsapódásokról.