Vass Zita még a mexikói Playboy címlapjának köszönhetően vált világszerte ismertté. Azóta is folyamatosan modellkedik. Most is egy fotózásról osztott meg pikáns felvételeket: félmeztelenül állt a kamerák elé, hogy csak egy pár fekete kesztyűvel tartsa féken melleit. Figyelem, lapozgatós poszt, minden bejegyzése aranyat ér!