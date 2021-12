Tóth Andi csókjával nosztalgiázik Andrei Mangra

Kétségtelen, hogy Tóth Andi és Andrei Mangra megérdemelten vitték el a Dancing With The Stars győzteseinek járó kupát második évad fináléjában: a páros közt olyannyira megvolt a kémia, hogy még a pletykagépezet is beindult: vajon a való életben is egymásra találtak? Annyi bizonyos: Andrei Mangra jó érzékkel idézi fel a legemlékezetesebb pillanatokat: most épp a kilencedik adásban lejtett rumbájukkal nosztalgiázik, mely produkcióról Andi is úgy fogalmazott: ez volt a legintimebb mind közül, és bizony még ő maga is zavarba jött.

Andrei persze ennek a forró táncnak is az egyik legforróbb pillanatát emelte ki: amikor az énekesnő egy forró (színpadi) csókot nyomott az ajkára. És ez rögtön a dal legelején történt!

Vajon hiányolja az Andival töltött időt?