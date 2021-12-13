Szakmát váltott Király Viktor, műsorvezetőnek állt?

Király Viktort már sok szerepben láthattuk. Leginkább énekesként szoktuk, de apaként is megállja a helyét. Az énekes azonban most számára ismeretlen terepre tévedt: műsorvezetésre adta a fejét.
Nagyon boldog vagyok és megtisztelve érzem magam, hogy együtt vezethetjük a 2022 A Dal műsorát Lili társaságában! Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek, szóval annyit mondok, hogy ez Király lesz! – újságolta az internet népének Viktor ezt a jó hírt.
Többen nem értenek egyet az énekes döntésével, amiért elvállalta ezt a felkérést, és inkább szereplőként látnák szívesebben a színpadon.
Miért nem a zsűribe került Király Viktor? – állt elő egy kommentelő a kérdésével.
Kerestük Viktort is, hogy elmesélje, milyen érzések kavarognak benne, és hogy hogyan készül az élő adásokra, de lapzártáig nem értük el.
