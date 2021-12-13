Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szakmát váltott Király Viktor, műsorvezetőnek állt?

Szakmát váltott Király Viktor, műsorvezetőnek állt?

élet
PUBLIKÁLÁS: 2021. december 13. 18:30
A DalzeneKirály Viktorkommentekműsorvezető
Hazánkban újra keresik az év dalát, és Rókusfalvy Lili és Király Viktor fogja a Dal színpadon ezt levezényelni.
Bors

Király Viktort már sok szerepben láthattuk. Leginkább énekesként szoktuk, de apaként is megállja a helyét. Az énekes azonban most számára ismeretlen terepre tévedt: műsorvezetésre adta a fejét.

Nagyon boldog vagyok és megtisztelve érzem magam, hogy együtt vezethetjük a 2022 A Dal műsorát Lili társaságában! Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek, szóval annyit mondok, hogy ez Király lesz! – újságolta az internet népének Viktor ezt a jó hírt.

Többen nem értenek egyet az énekes döntésével, amiért elvállalta ezt a felkérést, és inkább szereplőként látnák szívesebben a színpadon. 

Miért nem a zsűribe került Király Viktor? – állt elő egy kommentelő a kérdésével.

Kerestük Viktort is, hogy elmesélje, milyen érzések kavarognak benne, és hogy hogyan készül az élő adásokra, de lapzártáig nem értük el.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu