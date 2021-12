Nagy a pofátok! – máris egymásnak feszültek az Exatlon régi-új versenyzői

Súlyos kritikákat fogalmaztak meg hétről-hétre az Exatlon korábbi versenyzői a műsor szereplőiről. Az első évad Kihívói, Szabó-Thomka Hanna és Mischinger Péter YouTube-műsorukban hónapokon keresztül elemezték az exatlonistákat, és elmondásuk szerint nem mindenki bírta a kritikát. Mindketten visszatérnek az All Star keretein belül, erről beszéltek legújabb videójukban.

Három évadnak a versenyzői, nem ismerik egymást, mindenki a maga évadjának az egyik kiemelkedő karaktere. Tehát simán összefeszülhetnek. Nagyon-nagyon komoly feszültségek lehetnek. Úgy gondolom, mindkét oldalon, de ez inkább a kékekre jellemző. Amellett, hogy a különböző évadok között lehet feszültség, például velünk szemben. Megkaptuk többször, több exatlonistától is, hogy nagy a pofánk mert az első évadban voltunk és megmondjuk a frankót… Na ez is majd most kiderül

- mesélte Péter.

Biztos van olyan, aki még azóta is pikkel ránk, hogy mit mondtunk ról. Biztos mondtuk sok mindent… A kimondott szó, már úgy van, vállaljuk a felelősséget – tette hozzá Hanna.

Abban mindketten egyetértettek, lesznek odaszúrások az All Star alatt. Kiemelték, szerintük jó az, ha van konfliktus.