A családja jelentette be: meghalt a magyar énekes

A harmadik albumuk azonban már kiadatlan maradt, mert a testvérek elhagyták az országot. Elsőként 1982-ben Bokor Attila disszidált, aki az akkori feleségével, Bánfalvy Ágnes színésznővel Svédországba, majd Franciaországba, végül az Egyesült Államokba költözött. 1984-ben Bokor Tibor és Bokor Gyula is Amerikába távozott, ahol mindketten komoly orvosi pályafutást mondhattak magukénak. Az azóta eltelt sok évben többször is felröppent a híre, hogy a testvérek visszatérnek Debrecenbe és újra színpadra állnak, mert a zene továbbra is jelen volt a mindennapjaikban, ám ez soha nem valósult meg és már valószínűleg nem is fog.