Lebukott! Hosszú szingliség után becsajozott az Exatlon jóképű sztárja – Fotó

Virág András is izgatottan készül a január 3-án induló Exatlon Hungary All Star – Végjátékra. Ez nem is meglepő, erős hiányérzete maradt a tavalyi kiesése után. A világkupa-győztes karatés 15 nappal a vége előtt Jósa Dani ellen bukta el a párbajt, ezzel szertefoszlottak győzelmi álmai. A jóképű sportoló bízik benne, hogy most be tudja bizonyítani, ott a helye a legjobbak közt.

Fotó: TV2

Azzal viszont nem számolt, hogy az indulás előtt nem sokkal hosszú szingliség után egy hölgy elrabolja a szívét. Pedig így történt, legutóbb egy nyíregyházi hotelben romantikáztak. A kettesben töltött szerelmes feltöltődésre hatalmas szüksége is volt. Az elmúlt szériák tapasztalata ugyanis azt mutatja, hogy a párkapcsolatoknak nem tesznek jót a Dominikán töltött hónapok. Csak a harmadik évad játékosai közül Somhegyi Krisztián, Móricz Dani és Szente Gréti lett szingli, miután hazatért.