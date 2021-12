Kitálalt Damu Roland húga: Borzasztó ezt kimondanom, de mindent magának köszönhet

Ahogy azt a Bors elsőként megírta, Damu Roland hónapok óta küzd egészségügyi problémáival. Nyár óta képtelen volt a munkavégzésre, összecsaptak a feje fölött a hullámok, hiszen nem csak lebetegedett, hanem anyagi problémái miatt a gyógyszeres kezeléseket sem tudta vállalni. Heteken át szinte naponta próbált segítséget kérni, azonban egyik napról a másikra eltűnt közösségi oldaláról. December elején derült ki, ennek oka, hogy kórházban kezelték. Amikor már úgy tűnt, minden rendeződni látszik, újabb csapást mért rá a sors.

Azt írják, műtüdőre tették

A színész ismerősei értesítették a rajongókat, hogy Roli kórházba került. Először csak annyit lehetett tudni, hogy kritikus állapotban van, mély altatásban tartják, most azonban egy kommentelő arról tájékoztatott mindenkit, már műtüdőre kötötték, csakúgy, mint Csollány Szilvesztert, aki koronavírusos megbetegedése miatt került válságos állapotba. Azt írta, Damu második oltása után, épp a harmadik vakcina felvétele előtt szintén Covid-dal fertőződött meg, állapota folyamatosan, rohamosan romlott, a Honvédkórházból átszállították a Városmajor utcai klinikára, ahol a december 6-án elhunyt Kóbor Jánost is kezelték. Jelenleg is itt fekszik, az orvosok mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az életét.

Ugyanott kezelik, ahol Kóbor Jánost, Fotó: Bors

Tartozik az ismerősöknek

Lapunk több olyan ismerősét kereste meg, akik 2015 áprilisában, a börtönből való szabadulása után mindenben segítették a színészt. Mint kiderült, ma már nem tartják a kapcsolatot, ugyanis hatalmasat csalódtak benne. Roland éveken át kölcsönökből tartotta el magát, de az ismerősök szerint a mai napig nem rendezte feléjük a tartozásait. Telefonhívásunk sem rendítette meg őket, a harag erősebb a sajnálatnál, mert mint mondják, hiába próbáltak behajtani a pénzüket, hosszú ideje Roland elérhetetlen, bujkál előlük.

Hónapok óta küzd az egészségével, most újabb csapást mért rá a sors, Fotó: Bors

„Mindenki eltávolodott tőle”

Megkerestük Damu húgát is, aki a Borsnak elárulta, az internetről értesült arról, hogy testvérét kórházban kezelik.

– Régóta nem tartom sem vele, sem a Damu családdal a kapcsolatot, sajnos nem tudok róla semmit.

Sokáig nagyon jó testvérek voltunk, akkor romlott meg a viszony, amikor a kislányát letagadta. Minden kapcsolatot megszakítottunk.

Pénzt is kért tőlem kölcsön, de a mai napig tartozik, de úgy tudom nem csak nekem – kezdte a Borsnak Damu Anita. – Amikor először hallottam az egészségügyi problémáiról, azt gondoltam, csak ki akar bújni a felelősség alól, nem tudtam, hogy ilyen nagy a baj. Tudja a telefonszámomat, megkereshetett volna. Most kezdek magamhoz térni, hogy valóban igaz-e a hír. Az a probléma, hogy a nagynénémnek sem tudom az elérhetőségét, hogy megkérdezzem, mi a baj, vagy tudok-e valamiben segíteni. Mindenki eltávolodott tőle, fogalmam sincs, kihez tudnék fordulni miatta. Neki nem volt családja, nagyon sajnálom, és borzasztó ezt kimondanom, de mindent magának köszönhet. A lelkem most nagyon dolgozik miatta, de nem tudok mit tenni. Ki fogja ápolni, ha szüksége lesz rá? Sokat szenvedtem miatta és a család miatt is, ráadásul nem jött jókor ez a hír, mert kisbabát várok. Sajnálnám, ha így érne véget az élete, de azt nem szeretném, hogy a családtagjaimban miatta bárkinek is lelkiismeret-furdalása legyen. Jobbulást kívánok neki!