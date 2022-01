Kiderült: Így várja az új évet Fekete Dávid

Fekete Dávidot még májusban tartóztatták le közokirat-hamisítás és nagy értékű vagyon elleni bűncselekmény miatt. A 35 éves énekesnek azóta többször is meghosszabbították az előzetes letartóztatását, így az ünnepeket is börtönben töltötte. Ráadásul a koronavírus-járvány miatt Dávid sem fogadhat senkit, ugyanis látogatási tilalom van érvényben. Az ünnepekre a büntetés végrehajtási intézetek is készültek: a körletekbe kikerültek a karácsonyfák, amelyeket általában a fogvatartottak által készített díszekkel tesznek egyedivé és személyessé. A szilveszter is hasonlóan zajlik. Az intézetek dolgozói az év utolsó napjára is szerveztek programokat, megpróbálják könnyebbé tenni a fogvatartottak életét, távol a családjuktól.

Szomorú és nyomasztó

Hogy hogyan érzi magát december végén a rács mögött az ember? Ambrus Attila a Bors érdeklődésére elmondta erről személyes tapasztalatait.

– Ez az időszak a legrosszabb a börtönben. Lelassul az idő és minden valahogy csak még szomorúbbá és nyomasztóbbá válik. Össze vagy zárva emberekkel, akikkel mélyen belül tudod, hogy nagyon nagy konfliktusok is lehetnek. A szeretteid távol vannak, és most ebben a karanténos időszakban valószínűleg a látogatás sem megy egyszerűen, vagy sehogy. Nekem az volt a szerencsém, hogy amikor börtönben voltam, nem volt senkim. Nem hiányzott senki, tudtam dolgozni a műhelyben és így könnyebb volt elviselni ezt a nyomasztó időszakot – mesélte lapunknak Attila.

Fotó: Móricz István

Lencse és versírás

Január 1-jén a magyar hagyománynak megfelelően, lencséből készült étel készül a fogvatartottaknak. A karácsonyi ünnepi ételek között pedig megtalálható volt a hal, a mákos- és diós bejgli, valamint a szaloncukor – írta érdeklődésünkre a BvOP kommunikációs főosztálya, egyben közölték, hogy a jelenlegi járványügyi szabályok miatt nincs lehetőség a hazai börtönökben nagyobb létszámú közös rendezvények megtartására az ünnepi időszakban sem. Az intézetekben dolgozó börtönlelkészek jelenlétében egyénenként és zárkaközösségenként biztosítják a vallásgyakorlást, valamint zárt láncú videó hálózaton keresztül közvetítették a Szentmisét az érdeklődő fogvatartottaknak. A reintegrációs tisztek a járványügyi előírások figyelembe vételével szerveztek kiscsoportos ünnepi programokat, mint például karácsonyi díszek, képeslapok készítése, téli népszokások felelevenítése, novellák olvasása, versírás és ünnepi kvízek. Ezen kívül beszámoltak róla, hogy a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai karácsonyi mesét készítettek, amelyet a Máltai Szeretetszolgálatnak juttattak el.