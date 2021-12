A pikírt videóiról ismert influenszer a Darázsfészek újratöltve legújabb adásában élőben jelentkezett be Bagi Ivánhoz egy nem mindennapi helyről, ahova csak nagyon kevés szerencsés juthat be karácsonykor. Cyla elárulta, hogyan is zajlik édesanyjával és párjával a karácsony este, és mit terveznek még az idei évre. Cyla karácsonyáról minden részletet megtudhat a Darázsfészek újratöltve legújabb adásában. Íme, a videó: