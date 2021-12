Minden nőnek kötelezővé tenném a botoxot - jelentette ki Keleti Györgyi

Györgyi sosem titkolta, szépségét és fiatalságát az orvosi szikének is köszönheti, de már elege van abból, hogy emiatt folyton egy negatív képet festenek le róla. Levente podcastjában azonban most tiszta vizet önt a pohárba. Elmeséli első műtétjének történetét, és többek közt azt is elárulja, hogy véleménye szerint, miért kellene minden negyven feletti nőnek botoxoltatnia.