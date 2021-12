Igazából szerelem! Kiderült, karácsonyra mivel lepte meg Szabó Zsófi kedvesét

Úgy tudni, a fiatalok családi körben, együtt ünnepelték meg a szentestét. Zsófi próbálta titkolni, de a Darázsfészek újratöltve stábjának sikerült kideríteni, hogy mivel is lepte kedvesét Shane-t az első közös karácsonyukon. Nem volt könnyű dolga, hiszen az úszóedző kedveli a márkás divatos ruhákat, az egyedi illatú parfümöket és a modern, drága karórákat is, Zsófi azonban egy egészen különleges ajándékot készített neki. Hogy pontosan mi is az a hatalmas meglepetés, amivel Zsófi meglepte Shanet-t, az kiderül Bagi Iván legújabb adásából.