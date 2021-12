Gáspár Győző döbbenetes vallomása: Egy szót sem váltottunk az ünnepek alatt

Gáspár Győző és Gáspár Zsolt között évekkel ezelőtt romlott meg a viszony. Ennek oka főként anyagi természetű, mivel a család vagyonát a fiatalabb Gáspár fivér kezeli, így a család többi tagja bizonyos értelemben tőle függ. Időnként akadt ugyan egy-egy csenevész békülési kísérlet a testvérek között, de ezeket többnyire a média generálta és nem is voltak túl sikeresek.

A Ripost idén az ünnepek után megkérdezte Gáspár Győzőt, hogy sikerült-e egy asztalhoz ülnie testvérével.

– Nemhogy egy asztalhoz nem ültünk idén sem, de még csak szót sem váltottunk egymással az ünnepek alatt. Mindezt úgy, hogy csak egy fal választja el az otthonainkat. Igaz, a faluban összefutottunk, de Zsolti a fejét is elfordította, amikor meglátott. Biztosan fáj neki az igazság, amit Bea elmondott Hajdú Péter műsorában. Pedig egyszerűbb lenne, ha ő maga nem hazudozna folyton. Mégis minek kell azt állítania, hogy a felesége szlovák, hiszen itt Nógrádban mindenki tudja, hogy osztálytársak voltak, ahogyan én Beával?! Zsolti folyton kamuzik, és mivel nem túl okos, folyton le is bukik. Jaj, Istenem, mi lenne vele, ha nem falaznék neki még mindig egy csomó dologban?! – tette fel a költői kérdést Gáspár Győző, aki szerint Zsoltinak már az édesapjukat is sikerült elfordítania tőle.

– Apánkat is a kezében tartja azzal, hogy minden pénz felett ő rendelkezik.

Az öreg kerek perec meg is mondta a lányaimnak, hogy ők idén ne számítsanak ajándékra tőle, mert Zsolti nem ad rá egy fillért sem.

– Persze vadonatúj luxusautóra azért futotta idén. No meg persze Zsolti feleségének a családjára is, akik, ahogy rendesen, idén is befutottak egy kis élősködésre, ahogy minden évben. Zsolti őket nagy szeretettel látja vendégül, és persze pumpolják is pénzzel rendesen. No, de sebaj! Ha Zsoltinak a pénzen vett szeretet többet ér a testvéri összetartozásnál, akkor lelke rajta – fakadt ki Gáspár Győző.