Dagad a botrány a Szex és New York sztárja körül: a volt párja is erőszakkal vádolja

Ahogy arról a Bors is beszámolt, nemi erőszakkal vádolják a Szex és New York sztárját, Chris Noth-t. Két nő jelentette fel, az egyik eset még 2004-ben, a másik 2015-ben történhetett. Noth "kategorikusan hamisnak" nevezte a vádakat, és tagadta, hogy bántalmazta volna a nőket. Nem sokkal később egy harmadik nő is felbukkant, aki arról beszélt, hogy a színész 2010-ben, egy New York-i étteremben zaklatta őt.