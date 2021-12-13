Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
„Csollány Szilveszter az életéért küzd” – Szebeni István kiosztotta az embereket

PUBLIKÁLÁS: 2021. december 13. 21:30
friss
Szebeni István sem tűrte tovább szó nélkül azt a mocskolódó kommentáradatot, amit Csollány Szilveszter kap.
Bors

Csollány Szilveszterért egy ország aggódik. Az olimpiai bajnok lélegeztetőgépen küzd az életéért, a legutóbbi információk szerint állapota válságos.

Most Szebeni István is megszólalt az ügyben, ugyanis nem tűri tovább a rosszindulatú kommenteket Szilveszterrel kapcsolatban.

„Ember embernek farkasa. Csollány Szilveszter az életéért küzd. Elképedve olvasom az állapotáról szóló cikkek alatt születő kommenteket. Gyalázat”- kezdte bejegyzésében Szebeni, majd így folytatta:

„Hogy lehetünk ilyen aljasak? Az Élet szent. Egyszerűen nehéz szavakat találni, hogy egyeseknek sikerült beleülniük a saját bűzös mocsarukba, és abból böfögve kiokádni magukból a saját gonoszságuk minden mocskát. Miközben egy ember szinte haldoklik. Gyomorforgató.”

