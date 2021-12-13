„Csollány Szilveszter az életéért küzd” – Szebeni István kiosztotta az embereket

Csollány Szilveszterért egy ország aggódik. Az olimpiai bajnok lélegeztetőgépen küzd az életéért, a legutóbbi információk szerint állapota válságos.
Most Szebeni István is megszólalt az ügyben, ugyanis nem tűri tovább a rosszindulatú kommenteket Szilveszterrel kapcsolatban.
„Ember embernek farkasa. Csollány Szilveszter az életéért küzd. Elképedve olvasom az állapotáról szóló cikkek alatt születő kommenteket. Gyalázat”- kezdte bejegyzésében Szebeni, majd így folytatta:
„Hogy lehetünk ilyen aljasak? Az Élet szent. Egyszerűen nehéz szavakat találni, hogy egyeseknek sikerült beleülniük a saját bűzös mocsarukba, és abból böfögve kiokádni magukból a saját gonoszságuk minden mocskát. Miközben egy ember szinte haldoklik. Gyomorforgató.”
(via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.