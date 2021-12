Beleőszült az elmúlt időszakba Pindroch Csaba

Mindezek mellett a hitével kapcsolatban szeretné tisztázni magát, szerinte nem a vallás miatt lesz valaki jóember.

A színész nehéz időkben sem hagyta magára közönségét

- Azt gondolom, hogy az emberiség nem úgy maradt fent, hogy a legerősebb győzött, hanem a legjobban alkalmazkodó - szögezte le a pandémia kapcsán Pindroch Csaba.

- A karantén elején túlvoltunk házkörüli teendőkön, meg egy csomó dolgot bepótoltunk, de aztán észre kellett venni, hogy vannak lehetőségek, mint például a streamelés, az online előadás, ami kreatív munkát tud adni a színésznek, és kapcsolatot a közönséggel - mesélte a színész a Metropolnak.

A színész jó pár ősz hajszálat köszönhet gyermekeinek

A gyerek nagy kincs, de nagy feladat is

- Szeretem a gyerekeket, egy ideig. Mivel az embert kibillentik a saját ritmusából, egy idő után idegesítővé vállnak. Minden óvónőnek, meg tanárnőnek legmélységesebb tiszteletem. Két évig együtt voltam a családdal, őszültem én már azelőtt is, de most ez fokozódott. Imádom a saját gyermekeimet, értük érdemes élni. A kisgyerekeknél őszintébb és tisztább szívű csapat nincsen, de óvóbácsi nem lennék az biztos, mert még a maradék hajam is kihullana - mesélte nevetve a családapa.

- Tudatosan nem menekülök otthonról, hanem állom a sarat. Kiélvezem azt, hogy látom felnőni a gyerekeimet, ők pedig érzik azt, hogy otthon van a család feje - tette hozzá Csaba.

Nem a vallásosság a mérce

Csabát sokan támadták, amikor az Eucharisztikus kongresszus idején nyíltan vállalta vallásos nézeteit. A színész szeretné tisztázni, hogy ő nem ítél el vallási alapon embereket.

- A színházba, moziba járó emberek között nem csak hívők vannak és nekem mindenkit kell képviselnem - magyarázta Pindroch Csaba.

- Azt gondolom, hogy az, hogy én ebben szocializálódtam, hogy a nagymamám mélyen vallásos volt és a mese előtt imákat mondott, hogy egyházi gimnáziumba jártam, attól még nem vagyok semmivel jobb ember, mint egy totálisan materialista gondolkodású, de tisztességes ember. Ilyen értelemben a Jóisten nem tesz különbséget. Nekem ezt dobta a gép, a hagyomány mindig is erősebb lesz, mint a kritika a saját vallásommal kapcsolatban - tisztázta nézeteit Pindroch Csaba.