Balesetet szenvedett Dundika – Fotó

Dundika és Majka finom vacsorával és jópofa játékokkal várták családtagjaikat, barátaikat karácsonyra.

Dundika épp a férjével betanult közös táncos produkciójukat szerette volna bemutatni, amikor elszaladt egy hajgumiért.

Kár volt! Ez most már az anyuka is tudja, aki a nagy sietségben kificamította a bokáját. A belilult lábáról egy képet is posztolt az internetre Dundika, aki mostantól jobban oda figyel majd, hogy hova lép - szúrta ki a Ripost.