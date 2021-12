Nővére legjobb barátnőjével jár Schobert Norbika

Nyilván ugyanolyan a kapcsolatunk a legjobb barátnőmmel, de azért fel kell tudnom azt is fogni, hogy ők vannak ketten is, és akkor nekem odébb kell, hogy vonuljak. De nincsen vele gond, mert már érettebb vagyok, és a helyén tudom ezt kezelni - árulta el Lara, akinek a magánélete most nem túl rózsás.