Olyan húzásai voltak Dianának, amivel botránkoztatta a királyi családot

A brit királyi család kinézte maga közül a 24 éve elhunyt Dianát, aki bár igyekezett beilleszkedni, de nem minden áron. Hozott olyan döntéseket, amik egyenesen megbotránkoztatták az udvart vagy akár az egész világot. Talán ez volt az ok, amiért a emberek megszerették és halála után hosszú ideig gyászolták Károly exfeleségét. A királyi család mindig is szűkszavúan nyilatkozott a problémáikról, ezért is volt különleges, hogy Diana felvállalta az újságírók és a média előtt: a házassága romokban hever. A nyíltsága, a figyelmessége tette őt azzá, aki volt, egy valódi hercegnévé.