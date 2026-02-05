Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vibe coding: Digitális varázslat vagy a jövő alapkövetelménye a gyereknek?

Vibe coding: Digitális varázslat vagy a jövő alapkövetelménye a gyereknek?

AI
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 14:05
programozásMI
A mai X generáció gyerekkorában volt egy rajzfilmsorozat, amiben a kisfiú csak felrajzolt valahova valamit a varázsceruzájával, és az azonnal életre kelve szökkent le a falfelületről vagy papírlapról. Bár a fizikai valóságban még nem itt tartunk, a technológia világa már valami kísértetiesen hasonlót kínál. A szülői szemöldökök persze ilyenkor joggal szaladnak fel: mégis mi ez az újabb hívószó, a mesterséges intelligencia, és kell-e nekünk ettől félnünk?

A mesterséges intelligencie (MI) valójában nem egy misztikus entitás, hanem egy elképesztő adatmennyiségen kiképzett algoritmus, amely érti az emberi nyelvet, és képes a hétköznapi kéréseinket – az elképzeléseinket – működő digitális tartalommal megtölteni. Ennek a legújabb hulláma az úgynevezett „vibe coding”. Míg korábban a programozás évekig tartó kódmagolást jelentett, ahol egyetlen elvétett pontosvessző miatt összeomlott a rendszer, a vibe coding során a hangsúly átkerül a „hogyan”-ról a „mit”-re. A gyerek elmondja a gépnek, milyen funkciót, hangulatot vagy „vibe”-ot szeretne látni, az MI pedig elvégzi a háttérben a piszkos munkát, és megírja a kódot.

Lehet persze fanyalogni, hogy bezzeg a mi időnkben még a Pascal-nyelv felett görnyedtünk a számítástechnika teremben, de látni kell, hogy a világ ezen része megfordult. A ma iskolása már nem a gépet akarja kiszolgálni, hanem a géppel akarja megvalósítani az álmait. Ez egyfajta digitális alkotói szabadság, ahol a kreativitás és a logikus gondolkodás válik a legfontosabb eszközzé. A kutatások alapján a legtöbb iskolás már mindenféle oktatás nélkül is elkezdte használni a mesterséges intelligenciát – ezért érdemes mederbe terelni ezt a kíváncsiságot, hogy lássák, mire is használható ez a varázsceruza a gyakorlatban.

Ezt most egy 8-13 éves gyerek is kipróbálhatja: megtapasztalhatja, milyen programozási tudás nélkül, csak a gondolataival és ötleteivel létrehozni egy játékot vagy egy weboldalt néhány óra alatt. Nevet is adtak a módszernek: ez a „vibe coding”. Ha a másról elhíresült Valentin-napon, azaz február 14-én fél napot szívesen eltöltene egy kiskamasz ennek a kipróbálásával, akkor Budapesten megteheti.

Ezen az oldalon lehet regisztrálni a teljesen ingyenes, workshop jellegű programra, amire az ELTE Lovardában (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C, 0-308.) kerül sor délelőtt 10 és délután 2 óra között. Se angoltudás, se programozói ismeretek nem szükségesek hozzá, csak kíváncsiság, lelkesedés és némi kreativitás. A programra itt lehet jelentkezni. Középiskolásoknak egyelőre „igényfelmérést” végeznek – ha van érdeklődés, szívesen szerveznek számukra is hasonló, de koruknak megfelelő programot a közeljövőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu