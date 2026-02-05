Vibe coding: Digitális varázslat vagy a jövő alapkövetelménye a gyereknek?

A mesterséges intelligencie (MI) valójában nem egy misztikus entitás, hanem egy elképesztő adatmennyiségen kiképzett algoritmus, amely érti az emberi nyelvet, és képes a hétköznapi kéréseinket – az elképzeléseinket – működő digitális tartalommal megtölteni. Ennek a legújabb hulláma az úgynevezett „vibe coding”. Míg korábban a programozás évekig tartó kódmagolást jelentett, ahol egyetlen elvétett pontosvessző miatt összeomlott a rendszer, a vibe coding során a hangsúly átkerül a „hogyan”-ról a „mit”-re. A gyerek elmondja a gépnek, milyen funkciót, hangulatot vagy „vibe”-ot szeretne látni, az MI pedig elvégzi a háttérben a piszkos munkát, és megírja a kódot.

Lehet persze fanyalogni, hogy bezzeg a mi időnkben még a Pascal-nyelv felett görnyedtünk a számítástechnika teremben, de látni kell, hogy a világ ezen része megfordult. A ma iskolása már nem a gépet akarja kiszolgálni, hanem a géppel akarja megvalósítani az álmait. Ez egyfajta digitális alkotói szabadság, ahol a kreativitás és a logikus gondolkodás válik a legfontosabb eszközzé. A kutatások alapján a legtöbb iskolás már mindenféle oktatás nélkül is elkezdte használni a mesterséges intelligenciát – ezért érdemes mederbe terelni ezt a kíváncsiságot, hogy lássák, mire is használható ez a varázsceruza a gyakorlatban.

Ezt most egy 8-13 éves gyerek is kipróbálhatja: megtapasztalhatja, milyen programozási tudás nélkül, csak a gondolataival és ötleteivel létrehozni egy játékot vagy egy weboldalt néhány óra alatt. Nevet is adtak a módszernek: ez a „vibe coding”. Ha a másról elhíresült Valentin-napon, azaz február 14-én fél napot szívesen eltöltene egy kiskamasz ennek a kipróbálásával, akkor Budapesten megteheti.

Ezen az oldalon lehet regisztrálni a teljesen ingyenes, workshop jellegű programra, amire az ELTE Lovardában (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C, 0-308.) kerül sor délelőtt 10 és délután 2 óra között. Se angoltudás, se programozói ismeretek nem szükségesek hozzá, csak kíváncsiság, lelkesedés és némi kreativitás. A programra itt lehet jelentkezni. Középiskolásoknak egyelőre „igényfelmérést” végeznek – ha van érdeklődés, szívesen szerveznek számukra is hasonló, de koruknak megfelelő programot a közeljövőben.