Elengedjem a 16 évesemet ottalvós buliba?

– Anya, szombaton ottalvós buli lesz. Mindenki megy.

A „mindenki” szó különös erejű volt. Én pedig ott álltam a konyhában, kezemben a fakanállal, és éreztem, hogy most valami korszakhatárhoz érkeztünk.

Nem a bulihoz, azok eddig is voltak és a lányom el is járt ezekre. De ilyen ottalvós terv még nem volt. Tudtam, hogy egyszer elérkezik a pillanat és akkor majd nekem okos szülőként kell reagálnom, mégis váratlanul ért.

Őszintén? Az első reakcióm az volt, hogy: kizárt. Nem azért, mert nem bízom benne. Hanem mert nem bízom a világban.

Ottalvós buli. Tizenhat évesek. Szülők, akik lehet, hogy otthon vannak. Vagy nem. Alkohol? Ki tudja. Más és még rosszabb lehetőségek? Adja az ég, hogy ne! Telefon lesz nála? Felveszi majd? Hazajön, ha baj van? Egy pillanat alatt végigfutott bennem az összes rémtörténet, amit valaha hallottam.

Aztán ránéztem. Ott állt előttem, már félig felnőtt arccal, félig gyerek tekintettel. És rájöttem: ez nem a buliról, hanem a bizalomról szól. Vagyis erősnek kell lennem és a sok évnyi bizalmat, amit a lányommal kiépítettünk, most is szem előtt tartanom. A tiltás úgysem vezetne sehova. És egy alapvetően megbízható gyerek nem élhet úgy, hogy minden társasági eseményt kihagyjon.

Szülői para vagy jogos félelem?

A kamaszkor egyik legnehezebb leckéje számomra az, hogy a kontroll fokozatosan átadható. Nem egyik napról a másikra. Kis lépésekkel, de ez a természetes folyamat. Tizenhat évesen már nem lehet mindent egy karakán szülői „nem”-mel elintézni.

Ugyanakkor az sem reális, hogy csak legyintsünk: menjen, majd lesz, ami lesz.

A félelmeim nem alaptalanok. Egy ottalvós bulin bármi megtörténhet, ami egy nappali szülinapon nem. A késő esti tévedések aránya statisztikailag bizonyára magasabb, mint délután négykor. De ha mindig a legrosszabb forgatókönyv alapján döntök, akkor tulajdonképpen azt tanítom neki, hogy a világ veszélyes, és ő nem képes benne helytállni. Ez viszont nem az az üzenet, amit szeretnék átadni.

A beszélgetés, ami mindent eldöntött

Nem tiltottam. Nem engedtem. Először beszélgettünk.