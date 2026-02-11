„Kérem, ne nyomják a feleségem hasát!” - egy apa szülésélménye

Nem készültem különösebben a szülésre. Mármint fejben persze igen: olvastam, amit illett, végigültem a felkészítőt, lélegeztem, fújtattam, tudtam, hol kell majd állnom, mikor kell vizet adni, mikor kell csendben maradni. Azt hittem, ennyi elég. Hogy az én dolgom csak az lesz, hogy ott legyek. Hogy jelen legyek. Hogy fogjam a kezét, amikor kell, és ne essek össze, ha vért látok. Ne engem kelljen felmosni.

Azt nem tudtam, hogy lesz egy pillanat, amikor megszólalok. És azt sem, hogy mennyire nehéz lesz kimondani egy teljesen egyszerű mondatot.

A vajúdás elején minden olyan volt, mint a filmekben, csak kevésbé volt romantikus. Neonfény, szagok, halk sürgés-forgás, félmondatok. A feleségem próbált koncentrálni, én pedig próbáltam hasznos lenni. Számoltam a légzést, törölgettem a homlokát, bólogattam, amikor kérdeztek. Jó férj akartam lenni. Jó társ. Igazi szülőtárs, ha már így hívják ezt.

Közben egyre világosabb lett, hogy itt nem mi irányítunk. Döntések születtek fölöttünk, körülöttünk, gyorsan és magabiztosan. Én többnyire csak figyeltem. Elvégre ez az, amit általában úgy nevezünk: az apa szülésélménye. A feleségem teste dolgozott, az orvosok utasítottak, a szülésznők tették a dolgukat. Én pedig ott álltam mellette, és közben egyszer csak azt éreztem, hogy valami kicsúszik a kezünkből. Nem tudtam volna megmondani, pontosan mi – csak azt, hogy már nem kérdeznek annyit, nem magyaráznak, és egyre kevesebb idő jut ránk. Aggódni kezdtem, hogy valami nincs rendjén.

Amikor elkezdték nyomni a hasát, először azt hittem, félreértem a helyzetet. Olyan volt, mintha egy mozdulatot látnék, ami nem oda tartozik. A feleségem arca megváltozott. Nem fájdalom volt rajta – annál több. Valami kiszolgáltatottság. Valami olyan, amit addig még sosem láttam rajta. És abban a másodpercben pontosan tudtam, hogy ez az a pont, ahol nem maradhatok csendben.

Nem volt bennem harag. Nem volt ellenérv, hogy is lehetett volna – nem vagyok orvos, ráadásul egy olyan helyzetben voltunk, amiben még soha. Bennem abban a pillanatban csak félelem volt, és egy nagyon erős érzés, hogy most valaki olyasmit tesz a feleségem testével, amit ő nem akar. A hangom remegett, amikor megszólaltam. Nem volt benne határozottság, inkább kérés.