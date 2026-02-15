Anya anyabarátot keres

Mégis, az egészben sokszor van valami áttetsző magány. Ott ülünk egymás mellett, babakocsik és uzsonnásdobozok mögé bújva, és valahogy nem találjuk a kapaszkodót egymásban, mert mindez csak abban a pillanatban létezik. Abban az időben, amit a játszótéren töltünk, annak minden szürreális elemével együtt. Például éppen lehányva, vagy egy túsztárgyaló higgadtságát megszégyenítő elmejátékban, amit a hiszti megszüntetéséért viszünk véghez.

Amikor megszületik a gyerek, mindenki azt mondja, új világ nyílik. Azt kevesebben teszik hozzá, hogy közben a régi világ csendben összemegy. A barátnők dolgoznak, este érnek rá, akkor viszont én már altatok. A spontán kávézások helyét átveszi a „ha jövő kedden, jó előre megbeszélve, két etetés között” típusú logisztika. És miközben egész nap emberek között vagyok – egy nagyon pici emberrel –, mégis van bennem egy tompa hiány: valaki, aki pontosan érti, mit jelent háromszor visszamenni a lakásba, mert mindig ott marad valami. Valaki, aki nem sajnál, nem idealizál, csak bólint. Valaki, aki nem röhögi ki a táskámba tömködött papírbilik és gumidínók cikisen bájos világát.

A barátnő vagy sorstársszerű anyai magányról keveset beszélünk, mert hálátlannak hangzik. Hiszen itt ez a gyerek, egészséges, mosolyog, fejlődik. Mit lehet ezen túl hiányolni? Nem is a barátnőzésnek van itt az ideje, koncentrálj a gyerekre, elvégre egészen idáig csak barátnőztél – anyám például képes ilyen mondatokat nagyon komolyan mondani. Az úgy tűnik, senkinek nem fér a fejébe a családomban, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Lehetünk végtelenül szerető szuperanyák, és közben vágyhatunk egy-egy felnőtt mondatra, ami nem gügyögés, nem tanács, nem nagy megmondás éppen. Csak egy őszinte jelenlét, ahol nem érzem annyira esetlennek magam a hétköznapokban.

Felnőttként barátkozni eleve tök nehéz szerintem. Nincs már iskola, nincs közös pad, ahol automatikusan egymás mellé sodor az élet. Itt már tudatosan kell keresni. És az anyaság még rá is tesz egy lapáttal: nem elég, hogy szimpatikus legyen a másik, jó, ha a gyerekeink is nagyjából egy hullámhosszon vannak. Mintha egyszerre két randit szerveznénk: egyet magunknak, egyet a gyerekeknek.