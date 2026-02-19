Az unokázás frissen és fiatalosan tart – aktív nagyszülők előnyben

Nemrég egy barátnőmmel ültem be kávézni, aki néhány éve lett nagymama. Azt mondta nevetve: „Te, szerinted az unokám miatt van az, hogy ennyire tele vagyok energiával mostanában?” Mielőtt válaszolhattam volna, rezgett a telefonja. A lánya írta: „Nagyi, ma is jössz az unokádért? Szeretné megmutatni, milyen magasra tudja lökni a hintát!” A barátnőm arca egy pillanat alatt felragyogott, a kávé hirtelen mellékes lett. És ott, abban a mosolyban benne volt a válasz is. És tudod mit? Ő valószínűleg jobb formában, frissebb aggyal és több nevetéssel él, mint pár éve. Egyszerűen azért, mert sok időt tölt az unokájával.

Hogyan tart fiatalon az unokázás?

Azt is sokat hallani, hogy az unokák a nagyszülők tornatanárai - Oké, lehet, hogy ezt a mondatot félig-meddig a humor jegyében találták ki, de van benne igazság. Az unokák szinte kikényszerítik az aktivitást. Ha hintázni akarnak, te futsz utánuk. Ha homokvárat építenek, te hajolsz le sokszor. Ha elfáradnak egy hosszabb sétán, te cipeled őket. És ilyenkor a súlyos évek könnyed táncparketté válnak.

Ezek a „kényszerű mozgások” pedig nem csak a testnek jók, hanem az agynak is. Nemrégiben megjelent kutatások szerint azok az aktív nagyszülők, akik rendszeresen részt vesznek az unokáik életében – akár örökös játszótér-ügyeletesként –, kisebb eséllyel tapasztalnak bizonyos mértékű kognitív hanyatlást, mint akik ritkábban vannak ilyen szoros kapcsolatban. Ez egyszerre szól a mentális stimulációról, az érzelmi kötődésről és a társas kapcsolatok erősítéséről – mind olyan területek, amelyekben az agy „edzésre” kényszerül.

Reggeltől estig buli

A nagyinál lenni mindig egy nagy és intenzív program, nincs idő a lustálkodásra. Reggel hétkor a nagypapa még csak a kávéját készíti, de a gyerekek már lógnak a kerti hintán. És így könnyen ott találja magát a legkényelmesebb nagyszülő is a homokozóban, egy lapáttal a kézben, miközben azon gondolkodik, hogy győzzék le közösen a sárkányt, akit tegnap este fedeztek fel a sufniban. A jó kondi mellett a szellemi frissességet is megköveteli egy egész napos unokás program. Meg is van a válasz a „Hogyan tart fiatalon az unokázás?” kérdésre.