Nem állok szóba a szüleimmel

Aztán mesélni kezdett arról, hogy minden találkozó után levert, feszült, fáradt és szomorú lett. Hiába telt el egy évtized azóta, hogy kirepült otthonról, a szülő-gyerek kapcsolat minden egyes alkalommal újra gyerekkori sebeket tépett fel.

Ez a kérdés ma már nem tabu, sőt egyre gyakoribb jelenség: lehet-e szakítani a szüleiddel felnőttként? És muszáj-e mindenáron fenntartani egy kapcsolatot, ha az nem működik?

Hogy jutunk el ahhoz, hogy töröljük a családi ház telefonszámát?

Sok felnőtt gyerek úgy érzi, a szüleivel való kapcsolat egyszerűen nem épít. Nem arról van szó, hogy nincs szeretet, hanem hogy alapvető különbségek vannak a határok, az érzelmi támogatás vagy a tisztelet terén. Sok szakember szerint ilyenkor nem rendellenes döntés távolságot tartani; sok ember választja ezt saját mentális egészségének védelmében.

Több kutatás is azt találta, hogy a felnőtt gyerekek leggyakoribb oka a kapcsolat megszakítására a folyamatos, tartós toxikus vagy bántalmazó viselkedés, amely érzelmi elhanyagolástól az ismétlődő kritikáig, a határok figyelmen kívül hagyásáig terjed.

Sokszor ezek a minták gyerekkorból származnak – amikor a szülő folyamatosan kritizálta a gyereket, elutasította a véleményét, vagy nem volt képes felnőttként tekinteni rá. A hosszú távú hatás pedig az, hogy egy felnőtt már nem érzi magát biztonságban vagy értékeltnek a kapcsolatban.

Felnőttként könnyebben is lépünk, hiszen nem vagyunk már olyan szoros érzelmi függőségben a szüleinkkel, hogy ne tarthatnánk távolságot, ha úgy jobbnak látjuk.

Természetesen nem kizárólag radikális döntések születnek ilyenkor, a szülő-gyerek kapcsolat megszakítása nem minden esetben jelenti a soha többé ne lássalak döntést. Sokan ilyenkor inkább fizikai vagy érzelmi távolságot tartanak, kevésbé gyakori kontaktussal, vagy csak bizonyos témák elkerülésével próbálják meg jobban védelmezni magukat.

Ilyenkor jellemzőek az alábbi megközelítések:

Nem megyek át a szüleimhez minden ünnepen, mert utána napokig ki vagyok borulva.

Csak akkor találkozom velük, ha konkrétan megbeszélünk egy programot, és az sem mindig könnyű.

Nem beszélünk a régi dolgokról, mert úgyis mindig veszekedés lesz belőle. A praktikus mindennapokra koncentrálunk, segítek nekik nagyobb bevásárlásokban, az otthoni teendőkben, de az egész kapcsolatunk inkább tárgyilagos marad, kerüljük a gyerekkorom témáit.

Ezek nem feltétlenül végleges szakítások, hanem olyan határjátékok, amelyekkel a felnőtt gyerek igyekszik megvédeni a saját lelki egyensúlyát.