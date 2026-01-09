Család kockás papíron – tudatosabb pénzügyek

Három gyerek mellett az ember hajlamos azt hinni, hogy azért nagyjából tudja, mire megy el a pénz. Pelenkára, cipőre, ételre, meg arra a sok apróságra, amit „most még gyorsan” bedobunk a kosárba. Én is ebben az illúzióban éltem sokáig. Elvileg jól élünk, van munkánk, nem számolgatjuk a forintokat a pénztárnál – és mégis, minden hónap végén ott álltam ugyanazzal a kérdéssel: hova lett az összes pénz?

Tavaly januárban, egy különösen költekezős december után, amikor a karácsony, a szilveszter és az „új év, új kezdet” lendülete egyszerre csapott arcon, tettem egy fogadalmat. Nem diétát, nem edzéstervet, nem „idén türelmesebb anya leszek” típusút. Hanem azt mondtam: egy évig kiadáskövetést vezetek. Komolyan. Nem érzésre, nem fejben, nem „nagyjából”, hanem ténylegesen, előveszek egy kockás papírt.

Nem volt mögötte semmilyen pénzügyi válság. Egyszerűen csak elegem lett abból, hogy felelős felnőtt nőként fogalmam sincs, mire folyik el havonta egy kisebb nyaralás ára, ha éppen semmi extra kiadásunk nem volt, nem romlott el semmi a háztartásban és éppen nem kellett mindhárom gyereknek új cipőket venni.

Az elején persze ez titkon kicsit nevetségesnek, ugyanakkor meglepően nehéznek is tűnt. Három gyerek mellett listát írni? Ugyan már. Az élet nem egy Excel-tábla. Sosem voltam elég precíz ehhez. Illetve nálam is ott van a bankkártyák világának rejtélye: a legtöbbször kártyával fizetek, ami köztudottan egy kevésbé kontrollálható pénzköltést jelent, és persze, az ember nem rántja elő a cetlit és írja fel azt a fél kiló almát a sarki kisboltban, amikor éppen rohan a gyerekekkel az edzésre, vagy a suliba. Estére mindez feledésbe merül, örülünk, hogy egy újabb napot túléltünk, minden gyerek alszik végre, készen vannak a házifeladatok, jönnek az álommanók és békés csend honol a házban. Ilyenkor már nincs kedvem elővenni a kiadás listát és bevésni az almákat.

Aztán mégis elkezdtem. Elsősorban nagyon kíváncsi voltam, tényleg hogy állunk. Először csak a nagyobb tételeket jegyeztem be, amik elől nincs menekvés: rezsi, bevásárlás, különórák. Aztán szépen, lassan felsorakoztak a kisebbek is. A napi „csak egy kávé”, a „gyors pékség”, a „szegény gyereknek még egy kis nasit” kategória. És ott, azon a ponton kezdett fájni a dolog.