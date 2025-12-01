Szülés után mindenki hamburgerre vágyik

Van egy cikis dolog, amit soha, egyetlen szülésfelkészítőn sem mondanak el:

a vajúdás végére megérkezik a híres szülés utáni éhség, amitől simán meg tudnád enni a szülőszobát is – függönytartóval együtt. Ráadásul legtöbbször nagyon bizarr ételeket kívánnak meg a frissen szült anyukák, olyanokat is, amiket sosem ettek azelőtt.

Azért a szülés nem kis sport. Miközben a baba megszületik, a hormonok csodás koncertrendje lefut benned, a tested keményen dolgozik, a lélek lebeg, te pedig közben olyan kalóriákat égetsz, mint egy maratonfutó mamut és egy hegyimentő sherpa együttvéve. És amikor vége, akkor kezdődik az igazi dráma: az éhség. A szülés utáni, nagybetűs, mindenható falási roham.

Nincs is annál őszintébb pillanat, mint amikor egy anya először karjaiban tartja a gyerekét, és ezzel egyidőben a gyomra halkan felmordul, hogy:

„Nagyon örülök a babának, de most AZONNAL egy hamburger kell.”

Úgy tartják, a hamburgerre vonatkozó szülés utáni éhség – a szülés utáni első nagy spirituális élmény.

Egy ausztrál kutatás szerint a frissen szült nők 39 százaléka pont hamburgert kíván leginkább.

Ez annyira valós, hogy egy gyorsétterem reklámot is csinált belőle.

A vajúdás alatti gasztrotilalom: amikor csak jégkockát kapsz

A szülés előtt a kórházban úgy bánnak az emberrel, mint egy nagyon különleges, nagyon értékes, de egyáltalán nem éhes vendéggel. Szigorúan kortyolgatni szabad, esetleg jégkockát szopogatni, de ha megkérdezed, hogy ehetnél-e valamit még a buli előtt, azt általában rosszalják, vagy furcsálják a szülészeten.

Nem csoda, hogy mire megszületik a gyerek, az ember lelke egy halk kis dobpergés kíséretében bejelenti: „Életet adtam. Hozzátok a sajtburit!”

A szülés utáni éhség és étel olyan, mint a szerelem: nem lehet objektíven értékelni.

A kórházi koszt pedig valójában két alapvető tulajdonsággal bír:

1. megedzi az embert,

2. megmagyarázza, miért rendelsz be pizzát reggel 9-kor a 100%-os gyümölcslevekkel és erőt adó salátákkal érkező rokonoktól

Én például a kórházban közvetlenül a szülés után kaptam egy adag félig kihűlt spenótot. Még tálcástul a hasamra tették, hogy egyek gyorsan, mert az osztályon már úgysem érem el az ebédet, fél kettő elmúlt. Oké, igazából még azt sem tudtam, hol vagyok, de abban egyet tudtam érteni, hogy ez a zöld izé a tányéromon, a szokásos vékonyra vágott és ínas sülthússzelettel a tetején baromi kívánatos volt. A hasamra tettem az egész menüt, és elégedettséggel töltött el a dolog, hogy most egy ilyen kulináris élvezeti bomba díszeleg a kisbabám helyén. A szülés utáni éhség tökéletes áldozata voltam.