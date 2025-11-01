Ótvaros a gyereke, vigye innen!

A szülőség egyik legnagyobb meglepetése, amikor kiderül, hogy a gyereknevelés nemcsak a sötétben megbúvó éles építőkockákon fakírként járás és a bio tízórai napi beszerzése körül forog, hanem egészen különös, néha már-már groteszk helyzetek körül is. És nem, most nem a dackorszakról van szó, hanem azokról a gyerekbetegségekről, amelyekről senki nem beszél hangosan, mégis minden család átmegy rajtuk előbb vagy utóbb. A szülői lét egyik közös titka, hogy előbb-utóbb mindenki végigcsinálja a „kisgyermekes betegségek alapsorát”: tetű, giliszta, hányós-hasmenős járvány, háromnapos láz, kéz-láb-száj betegség, meg a klasszikus pöttyös, lázas, ragadós korszakok, ördögűzőbe illő ótvar, csupa nyalánkság.

Ezeket nem tanítják a szülésfelkészítőn, nem szerepelnek a gyereknevelési könyvek tartalomjegyzékében, és a játszótéren sem kerülnek szóba. Igazi tabu mind. Pedig ezek a családi legendárium igazi fejezetei – utólag már nevetünk rajtuk, de közben, ott bent, a vécé mellett, éjjel háromkor, a gumikesztyűben, valahogy kevésbé volt vicces.

A tetű, mint a közösségi élet szimbóluma

Ha valami biztos jele annak, hogy a gyerek beilleszkedett a közösségbe, az a fejtetű.

Nem tudjuk pontosan, ki hozza be, hogyan terjed, és miért mindig a mi gyerekünk hajában fedezi fel először az óvónő a gyanús pöttyöket, de a tény az tény: ha van közösség, lesz tetű is.

Egy kisgyermekes anya pontosan tudja, milyen érzés az, amikor a „Kedves Szülők, tetűfertőzés az óvodában” című pirossal írt email üzenet felbukkan a csoportban, és hirtelen mindenki viszketni kezd, függetlenül attól, van-e gyereke, haja, vagy éppen mindkettő.

A tetű irtása pár napos megterhelő családi projekt: sampon, fésű, törölközőcsere, ágyneműmosás, keresgélés, folytonos hajátnézés – és közben az az érzés, hogy ha valamitől megerősödik a családi összetartás, hát ez az.

A cérnagiliszta, avagy a békásmegyeri Addams Family

A cérnagilisztáról kevesen beszélnek, de aki egyszer átélte, sosem felejti el.

A gilisztás gyerek nem tehet róla, mégis mindenki kicsit szégyelli, mintha ez az egész helyzet a ház tisztaságát vagy a szülői kompetenciát kérdőjelezné meg. Pedig ez is csak egy apró élőlény (pardon, sok apró élőlény), amitől aztán egész családok kapnak elköltözési kedvet, gyógyszert, fertőtlenítőt és lelkiismeret-furdalást egyszerre. Van abban valami mélyen emberi, ahogy a szülők ilyenkor a fény felé fordítják a kis fenekeket, és nagyítóval vizsgálják a helyzetet. A pillanat, amikor rájössz, hogy a szülőség határtalansága tényleg határtalan – nos, az ez.