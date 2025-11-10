Nem minden baba megy haza...

A kórházban a napok mindig kicsit elmosódnak. Én bevallom, kedvelem sokszor ezt a párhuzamos világot, az öt órai ébresztés és hőmérőzés egész nap végigkísérő fáradtságát, a 10 órakor behozott kenyérszelet krémsajttal kontinentális reggeli feelingjét. A falak színe, a folyosón csoszogó papucsok hangja, a csapból folyó víz, a szoba steril illata – minden mindig ugyanaz. A szülészet hangos. Mindig van sírás itt. Csak a sírások különböznek. Van, amelyik új életet jelent, és van, amelyik valami egészen másról szól. A perinatális gyász talán a világ legnehezebb feladata.

Az utolsó éjszakámon a szülészeten egy ágy szabadon maradt. Reggelre megérkezett valaki. Fiatal nő volt, a férje kézen fogva vezette, de a tekintete valahol egészen máshol járt. A nővér csendesen mondta nekünk: „ne kérdezzétek, jó?” – totál para volt ez a helyzet, hogy így ismeretlenül odasúgta a nővér, de működött a női szolidaritás, és mi nem kérdeztük. Csak próbáltuk nem hallani, hogy a mellettünk lévő függöny mögött nem sír fel a baba.

Később megtudtam, hogy ő is anyuka lett, csak nem úgy, ahogy a legtöbben. Ő is megszülte a gyermekét, de a karjában nem maradt semmi. Csak a test emlékezete, hogy valaha ott volt valaki. Emlékszem, amikor az egyik nővér behozta neki a kis takarót – ugyanolyat, mint amilyet én is kaptam. Az is csak úgy hajtogatva maradt, némán, mint egy el nem mondott mondat.

Amikor este kimentem a folyosóra, ott ült egy széken. Nem sírt, nem beszélt, csak nézett maga elé. Aztán felnézett és bizonytalanul rám mosolygott, és én hirtelen nem tudtam, mit kezdjek vele. Lefagytam. Mert mit mondhat az ember olyankor, amikor a másik szívében akkora csend van, hogy minden szó bántani tudna? Csak mellé ültem, és egy ideig együtt hallgattunk.

Később olvastam, hogy október 15. a perinatális gyász világnapja. Azé a gyászolásé, amit nem szokás kimondani. Mert „fiatal vagy még”, „majd lesz másik”, „túl fogod élni” – mondják azok, akik nem tudják, hogy van ez az egész, amit nem kell túlélni, csak piszok nehéz megtanulni vele együtt élni.