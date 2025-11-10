Hogyan lehet megszelidíteni egy ellenséges tanárt?

Nem tudom, hányan érezték már azt a pánikot, amikor kiderül, hogy a gyerek észrevétlenül és indokolatlanul sokat rontott abból a tárgyból, ami már a felvételin is számít. Az enyém matekból – persze, mi másból úgy lezuhant nyolcadik közepére, mint egy ólomkacsa. Nem is vettem észre, mert pont hátradőltem: a gyerek tök oké, magabiztosan megyünk neki a felvételinek, sínen vagyunk.

Na, persze.

Az első sokk után jött a gyanú: a tanár biztos pikkel rá. A dolgozatokra adott pontszámokat nézve már-már bizonyítottnak éreztem a „személyes igazságtalanságot”. Aztán rájöttem: ha nem szedem össze magam, a gyerek fog rámenni erre az egészre. Másképp kell megközelítenem, a gyanúval és a dühömmel csak ártok az egész ügynek.

Nem volt könnyű beszélni a matektanárral. Szerettem volna, hogy semmiképp se ártsak a dolognak, ugyanakkor természetesen elsősorban a lányom érdekeit képviselem, mint szülő. Nehéz ügy. De amikor végül időpontot kértem, és személyesen leültünk, kiderült, hogy valójában ugyanazt akarjuk: azt, hogy a lányom jobban boldoguljon később is a matekkal, és magabiztosan írja meg a felvételit.

A tanárok manapság fáradtak, túlterheltek, harminc gyerekről „gondoskodnak” nap, mint nap. Mindegyikről tudniuk kell, ki kicsoda, hogy tud neki személyes segítséget nyújtani, hogy tudja megmenteni, ha szükséges, hogyan motiválható, milyenek a szülei, mi van a gyerek mögött, ha ront, vagy ha javít. Mindeközben a napok embert próbáló feladatokkal is bombázzák a pedagógusokat, az új világ új adminisztrációs követelményei, dolgozatok javítása, szülői értekezletre készülés, óraterv, helyettesítés, végtelen a sor.

Mindezek alapján nem lep meg, hogy a tanárok többsége úgy érzi, hogy a szülőkkel való kommunikáció inkább feszültségforrás, nem pedig segítség számukra. Ennek oka szerintem legtöbbször a körülmények szerencsétlensége: nincs idő, tér, vagy bizalom, ahol emberi módon tudnánk beszélni egymással.

Saját esetünkből elsősorban azt tanultam meg, hogy nem vádaskodni kell, hanem kérdezni.

Hiába óriási a felháborodásom, mint szülőnek, hiába gondolom úgy, hogy a gyerek tökéletesen felkészült arra a dolgozatra, nem vagyok ott, nem látom, mi történik a dolgozatírás közben, nem kérdőjelezhetem meg a szakmai rátermettségét annak az embernek, aki évek óta dolgozik együtt a lányommal.