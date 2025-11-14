50 óra közösségi munka – kötelező nyűg vagy hasznos feladat?

Emlékszem, amikor először meghallottam, hogy az érettségi feltétele az ötven óra közösségi szolgálat, azt hittem, ez csak valami iskolai poén. Aztán kiderült, hogy ez véresen komoly. Minden diáknak el kell tölteni ötven órát valamilyen felemelő önkéntes munkával, különben nincs érettségi.

Nem mondom, hogy ujjongva fogadtuk a hírt – nálunk ez inkább egy hosszú, kollektív sóhaj volt otthon.

Endre, a fiam, már az elején kijelentette: „Bármit, csak emberek közé ne!” Szóval tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű menet. De én, a naiv, biztos voltam benne, hogy majdcsak találunk valamit, amihez van kedve. Elvégre önkéntes munka, az ember választ. Hát persze.

Első felvonás: az állatmenhely

Az első próbálkozás egy állatmenhely volt. Azt hittem, ez telitalálat lesz, mert a gyerek odavan a kutyákért. Sosem gondoltam volna viszont, hogy az 50 órából ilyen könnyen lehet örökkévalóság.

A menhelyi munka közelebb hozta hozzá az élet olyan igazságtalan oldalait, amiről azelőtt nem is beszéltünk sokat. Az első nap után a fiam azzal jött haza, hogy soha életében nem látott még ennyi tenni akarást, lehetetlen helyzetet és lelkiismeret-furdalást egy helyen kavarogni.

Aztán persze az ottani önkéntes munka alatt beleszeretett egy kutyába, egy félfülű keverékbe, aki teljesen esélytelennek bizonyult az örökbeadás szempontjából, és Zénó néven futott. Minden hétvégén ment vissza, takarított, sétáltatta, és közben lassan kezdte megérteni, mit is jelent felelősséget vállalni. Most ott tartunk, hogy a család már beadta az örökbefogadási papírokat, és Zénó hamarosan hivatalosan is hozzánk tartozik majd. Szóval az első közösségi szolgálat nálunk egyből családbővüléssel járt, új szereplő érkezik a családba, akit már nagyon várunk, és akit ennek a programnak köszönhetünk.

Második felvonás: kulturális forradalom a kamasz szobában

A következő „projekt” egy vidéki művelődési ház volt, ahová otthonról kellett könyvajánlókat készítenie. Endre ezt imádta. Nem kellett sehova menni, nem kellett senkivel beszélni, utazni, szendvicset csomagolni, későn hazaérni, csak írni. No meg olvasni. A technikai részét pillanatok alatt megoldotta, a könyvek kiválasztásában viszont anyai szívvel és lélekkel részt kellett vennem.

Mondtam neki, hogy Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták és Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül például szerintem alapművek, ha már kultúráról beszélünk.

Persze morogva olvasta el őket, de végül is azt mondta, a Durrell-könyv „nem is volt olyan gáz”. Ennél nagyobb dicséret tizenhét éves szájából már-már megható lenne, ráadásul személyes sikernek könyveltem el, hogy végre kifejezetten miattam olvasott el valamit.