10 + 3 terhességi mítosz, a teljes agybaj jegyében

Van valami egészen csodálatos abban, ahogy a világ reagál egy várandós nőre. Egy csapásra kapcsolnak be a „népi bölcsesség-generátorok” körülötted, bárhova is mész. Olyan emberektől, akikre nem is számítottál volna. A sarki kávézó pénztárosától, aki eddig teljesen normálisnak nézett ki, a parkolóőrtől, aki éppen megbüntetett 5 perc időtúllépésért, vagy a saját anyádtól, aki most jön elő az igazán övön aluli szaktanácsokkal, amelyekről egész eddigi életedben hallgatott. Összeszedtünk néhány legendát, amelyek annyira hihetetlenek, hogy muszáj szeretni őket.

1. „Terhesen nem szabad megérinteni a macskádat, különben a baba szőrös lesz.”

Ez legalább három világvallást, két nagymamát és egy jógi-influenszert is megjárt terhességi mítosz.

Eredet: régen nem a macskaszőr, hanem a toxoplazmózis fertőzése miatt aggódtak – teljesen érthetően. Aztán valahol menet közben ez átment „jaj, ne simogasd meg, mert szőrös lesz a baba” verzióba, hogy hol, azt úgy tűnik, már soha nem fogjuk megtudni.

Valóság: maximum a ruhád lesz szőrös. A gyerek nem. Ha mégis, annak semmi köze a cicákhoz.

2. „Ha sok savad van, biztos hajas baba lesz.”

Ez az egyik legnépszerűbb legenda, mert legalább romantikusnak tűnik.

Valóság: a gyomorsav és a magzat hajhossz között nagyjából annyi az összefüggés, mint a szivárvány és a gőzmozdony között. De ha a nagyszülőket boldoggá teszi a gondolat, hogy a savtól növeszt a baba egy mini bubifrizurát, hagyjuk meg őket ebben a hitükben, ártani nem árthatunk vele a szülésig, amikor is boldogan ölelgetik majd a teljesen kopasz újszülött unokájukat.

3. „Terhesen nem szabad képet nézni ronda állatokról, mert olyan lesz a gyerek.”

Szegény vízilovak! Szegény százlábú! Szegény bárki, akit valaha „ronda állatnak” mondtak!

Eredet: valami nagyon régi mágikus gondolkodáson alapul, miszerint amit látsz, azt „rávetíted” a babára.

Valóság: ha így lenne, a mai gyerekek 90%-a TikTok-filterrel születne.

Kiegészítés: Az újszülöttek többsége állatira hasonlít a szüleire.

4. „Ha hevesen kívánsz valamit és nem eszed meg, anyajegy lesz a babán.”