10 + 3 terhességi mítosz, a teljes agybaj jegyében

Van valami egészen csodálatos abban, ahogy a világ reagál egy várandós nőre. Egy csapásra kapcsolnak be a „népi bölcsesség-generátorok” körülötted, bárhova is mész. Olyan emberektől, akikre nem is számítottál volna. A sarki kávézó pénztárosától, aki eddig teljesen normálisnak nézett ki, a parkolóőrtől, aki éppen megbüntetett 5 perc időtúllépésért, vagy a saját anyádtól, aki most jön elő az igazán övön aluli szaktanácsokkal, amelyekről egész eddigi életedben hallgatott. Összeszedtünk néhány legendát, amelyek annyira hihetetlenek, hogy muszáj szeretni őket.
1. „Terhesen nem szabad megérinteni a macskádat, különben a baba szőrös lesz.”
Ez legalább három világvallást, két nagymamát és egy jógi-influenszert is megjárt terhességi mítosz.
Eredet: régen nem a macskaszőr, hanem a toxoplazmózis fertőzése miatt aggódtak – teljesen érthetően. Aztán valahol menet közben ez átment „jaj, ne simogasd meg, mert szőrös lesz a baba” verzióba, hogy hol, azt úgy tűnik, már soha nem fogjuk megtudni.
Valóság: maximum a ruhád lesz szőrös. A gyerek nem. Ha mégis, annak semmi köze a cicákhoz.
2. „Ha sok savad van, biztos hajas baba lesz.”
Ez az egyik legnépszerűbb legenda, mert legalább romantikusnak tűnik.
Valóság: a gyomorsav és a magzat hajhossz között nagyjából annyi az összefüggés, mint a szivárvány és a gőzmozdony között. De ha a nagyszülőket boldoggá teszi a gondolat, hogy a savtól növeszt a baba egy mini bubifrizurát, hagyjuk meg őket ebben a hitükben, ártani nem árthatunk vele a szülésig, amikor is boldogan ölelgetik majd a teljesen kopasz újszülött unokájukat.
3. „Terhesen nem szabad képet nézni ronda állatokról, mert olyan lesz a gyerek.”
Szegény vízilovak! Szegény százlábú! Szegény bárki, akit valaha „ronda állatnak” mondtak!
Eredet: valami nagyon régi mágikus gondolkodáson alapul, miszerint amit látsz, azt „rávetíted” a babára.
Valóság: ha így lenne, a mai gyerekek 90%-a TikTok-filterrel születne.
Kiegészítés: Az újszülöttek többsége állatira hasonlít a szüleire.
4. „Ha hevesen kívánsz valamit és nem eszed meg, anyajegy lesz a babán.”
De miért? Hogy a csudába került ez a két dolog össze a kívánós vagy a várandós tudományban?
Valóság: az anyajegyekkel kapcsolatban rengeteg kutatás van, de a fánkhatás egyelőre nincs köztük.
Tipp: ha valaki erre hivatkozik, mondhatod: „Éppen ezért muszáj ennem még egy sütit.”
Ez működni fog.
5. „A has formája megmondja, fiú vagy lány.”
„Ha magasan van a pocakod, akkor kislány, ha lent csúcsosodik, akkor bizony kisfiú lesz”
Valóság: a has formáját az izmok állapota, a baba pozíciója és az anatómia határozza meg.
Nem a csillagjegy, nem a széljárás, nem a bolygók állása, és ennyire nem könnyű a nemek meghatározása sem, csak nyugalom, dőlj hátra inkább, vagy fesd át a gyerekszobát a fiús színre újra.
6. „Terhesen nem szabad a karod a fejed fölé emelni, mert a köldökzsinór rátekeredik a babára.”
Na, de gondoljunk csak bele, hányszor nyújtózkodunk egy várandósság alatt, mi lesz így szegény kisbabákkal, mire megszületnek?
Valóság: a köldökzsinór tekeredése teljesen természetes, és a mozgással nincs összefüggésben.
Nyugodtan szedj le bármit a legfelső polcról is.
7. „Ha terhesen sok hűvös színt viselsz, fiú lesz. Ha meleg színeket, lány.”
Rózsaszín ruha = rózsaszín baba, ezt mindenki tudja, nem?
Eredet: a teljes homály.
Valóság: a genetika sajnos (vagy hálistennek?) egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy te épp milyen színű pólót vettél fel.
8. „Ha sokat sírsz terhesen, sírós babád lesz.”
Ez sokszor inkább egy passzív-agresszív megjegyzés, mint valódi tanács.
Valóság: a hormonok tombolnak, a stressz is valódi, de a baba sírósságát nem ez határozza meg.
Ha működne, a felnőttek személyisége is attól függene, hogy a szüleik hány könnycseppet ejtettek.
9. „A terhes nőknek kettő helyett kell enniük.”
A világ egyik legkedvesebb, mégis legfélrevezetőbb terhességi mítosza.
Valóság: sajnos nem dupla rántott sajt a megoldás.
A szervezetnek több tápanyagra van szüksége, de nem dupla mennyiségre.
Bár tény: lélekben néha muszáj kettő helyett enni.
10. „Ha sokat nézel naplementét, nyugodt lesz a gyerek.”
Ez kicsit olyan, mintha egy wellnesshotel marketingese találta volna ki.
Valóság: valószínűleg te leszel nyugodtabb tőle, és már ez is megéri.
De a baba temperamentuma ennél sokkal komplexebb dolog.
+1. „A terhes nő körül nem szabad karba tett kézzel állni, mert elveszed a baba szépségét.”
Hogy mi!? Ez egy Délkelet-Ázsiában keringő hiedelem alapján került be a nemzetközi köztudatba.
Lényege: ne nézz túl sokat tükörbe, ne foglalkozz magaddal, mert a baba „elszívja a szépségedet”.
A valóság: a baba csak a számára szükséges tápanyagot veszi el, a szépséget nem.
A szépség kialvatlanságot viszont igenis el tud venni – de az majd csak később jelentkezik.
+2. „Ha sok csípőset eszel, beindul a szülés.”
Meg kell mondjuk, ez már biztosan sok nő kipróbálta. A legtöbb eredmény: tűz a gyomorban és nulla reakció odabentről.
Ha bármitől beindul a szülés, az nem a jalapeno lesz, sokkal inkább egy durva front, vagy egy kis izgalom.
+3. „Ne lépj át a lábtörlőn, mert a gyerek elakad a szülésnél.”
Ez valószínűleg ugyanattól a nagymama-történelem-részlegtől érkezik, mint a „ne varrj terhesen, mert összekötöd a köldökzsinórt”.
Valóság: a baba haladását NEM befolyásolja, melyik lábtörlőn mentél át, akár ugróiskolázhatsz is több lábtörlő segítségével, minden oké lesz.
A végére egy fontos gondolat:
A terhesség csodás, fárasztó, érzelmes, hullámvasutas időszak, amihez mindenki szeret valamilyen „ősrégi” tanácsot hozzátenni. Nevess rajtuk bátran, tartsd meg a jólesőket, és a többire gondolj úgy, mint jó szándékú, kedves kis idegesítő izék, amik valamiért mindenképpen kikívánkoznak az éppen nem terhes ismerőseidből. A tudomány időről időre felülírja a terhességi mítoszokat – de a világ sosem fogja abbahagyni, hogy újakat teremtsen. Ettől is csak színesebb lesz ez az egész, amiben élünk és ahova a babádat várod.
