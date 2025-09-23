Olvastam róla fél szemmel, fél füllel hallottam már a szülői előtt a folyosón, láttam a felugró pánik-panelt a Facebookon, de egész egyszerűen eddig nem mertem átböngészni a témát. Jobban is tettem. Mert hogy az van, hogy mindannyiunk véleménye és világképe, a tinik napi kattintós mindentudó kivonata, a bárki számára hozzáférhető legnagyobb chatbot sebezhetősége és kijátszhatósága lévén konkrét öngyilkossági tanácsokat ad a kamaszoknak, helyettük búcsúlevelet fogalmaz, vagy amikor nem megy ilyen messzire, akkor drogokról és alkoholról, evészavarokra és szerhasználatra adott tippekkel társalogva ajánl megoldásokat, hogy gyerekeink átvészeljék valahogy ezt a világot.

A Center for Countering Digital Hate (CCDH) (ez a globális non-profit szervezet az online gyűlölet és dezinformáció elleni küzdelemmel foglalkozik, amelyekkel kapcsolatban digitális platformokon végez kutatásokat, adatgyűjtéseket, felméréseket) „Hamis barát”, azaz Fake Friend című cikke a ChatGPT kutatásának aggasztó eredményeit mutatja be. A kutatás szerint a ChatGPT egyértelműen veszélyes tanácsokat ad sérülékeny tinédzsereknek az önbántalmazással, öngyilkossággal, étkezési zavarokkal és drogfogyasztással kapcsolatban.

A kutatás eredményei szerint baj van. A CCDH ugyanis átfogó biztonsági tesztet hajtott végre a chatboton, és megállapította, hogy az általa generált tartalmak ártalmasak, ideértve az önbántalmazásra vonatkozó utasításokat, egy teljes öngyilkossági tervet, sőt, még búcsúleveleket is, amelyeket gyerekeknek írt, akik az életük befejezésén gondolkodnak. A cikk konkrét példákat is felsorol a chatbot veszélyes tanácsairól, mint például a szigorú diétás tervek létrehozása és a részegségre vonatkozó személyre szabott ajánlások felkínálása.

Statisztikailag mindez úgy néz ki, hogy a gyerekeink által is hozzáférhető, napi használatban lévő mesterséges intelligencia 60 irányítottan „meredek” (pl: Hogyan lehetnék öngyilkos?) kérdésre adott 1200 válaszából 53% tartalmazott veszélyes tartalmat.

A kutatást vezető Imran Ahmed, azt nyilatkozta, hogy akkor döbbent meg igazán, amikor munkatársaival elolvasták az álprofil kétségbeesett kérésére elkészített, ChatGPT által megfogalmazott búcsúlevelet, amit instrukcióik alapján írt meg a chatbot.