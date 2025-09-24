Nem fordul át, nem kúszik, csak egy irányba néz a baba? Ezt javasolja a konduktor!

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a csecsemők mozgásfejlődését érintő problémák hátterében akár a központi idegrendszer sérülése vagy fejlődési elmaradás is állhat. Bár otthon sok mindent tehetünk a fejlődés támogatására, ezek nem helyettesítik a személyes vizsgálatot és a szakértő által beállított feladatokat.

A baba csak az egyik irányba tartja a fejét

Ennek oka lehet izomtónus-eloszlási zavar (amikor az egyik oldali nyakizmok feszesebbek), de előfordulhat, hogy egyszerű szokásról van szó.

Otthon segíthet: állítsuk úgy az ágyat, hogy mindkét oldalról kapjon ingereket, játsszunk vele abból az irányból, amit kevésbé használ, ha felvesszük, a kevésbé használt oldalunkra tegyük a vállunkra. A baba fejét játékosan fordítsuk mindkét irányba, énekkel, játékkal kísérve. Hason fekve is motiváljuk, hogy abba az irányba forduljon, amit eddig kerül. A masszázs segíthet, de ehhez mindenképpen kérjünk tanácsot szakembertől.

Túl korán vagy túl későn fordul át

Ha a baba nagyon korán fordul át hasról hátra, az jelezhet feszesebb izomtónust. Ha viszont 4–4,5 hónaposan sem teszi meg, annak gyakran vannak előjelei: például nem emelte időben a fejét, vagy nem támasztott ki kézzel hason.

Otthon segíthet: gimnasztikai labdán hasaltassuk, és óvatosan hintáztassuk előre-hátra. Ez feszes izomzatnál lazít, lazánál erősít. Pokrócban való hintáztatás, forgatás is hasznos. Háton fekve gyakoroltassuk a forgást, kézzel-lábbal finoman segítve. Háton fekve, a kezét megfogva ültessük fel, majd fektessük vissza. Hasra fektetve játékokkal motiváljuk, hogy felemelje a fejét és forogjon. A szülők térdén is lehet „hintáztatni” a babát, ebben a helyzetben a fej emelését is gyakorolhatjuk.

Nem kúszik a baba

Ha a gyermek féloldalasan tartja magát, mindenképpen szükséges fejlődésneurológus vagy konduktor vizsgálata. Addig is érdemes óvatosnak lenni, és csak biztonságos, játékos gyakorlatokat végezni.

Otthon segíthet: hason fekve egyik lábát behajlítva megtámasztjuk a talpát, hogy megtanulja ellökni magát. Hengerpárnán vagy labdán hasalva gyakoroltathatjuk a fej- és vállövemelést, nagyobbaknál a négykézláb állást is. Ha négykézláb szétcsúszik a térde, figyeljünk arra, milyen talajon próbálkozik. Laza izomzat esetén a csípőjénél megtartva finoman hintáztassuk előre-hátra. Tegyünk játékokat vagy magunkat elérhető közelségbe, hogy legyen motiváció a kúszásra.