Lemaradt a férjem a szülésemről

A kórház neve:
Zala vármegyei Szent Rafael Kórház
A szülés időpontja (év, hónap):
2024. szeptember
A kórház állapota:
Jó, épp külső felújításon esett át akkor.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
Nagyon jó, modern és felújított.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Bordásfal van, talán labda is.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Kedvesek, bár nem mindenről tájékoztattak, kérdezni kellett.
Szülésznő(k) segítőkészsége:
Nagyon segítőkészek voltak, akikkel nekem volt tapasztalatom.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Látszik, hogy szeretik a munkájukat, jól bántak a babákkal.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
Mivel nem hitte el a nővér, hogy szülök, így csak az utolsó 10 percre jutottam be a szülőszobára. Ennyi alapján: kőmetsző pozícióban szültem, gátmetszés volt, és be is kötöttek valamit, gondolom, oxitocint, erről nem tájékoztattak. Szerintem a beöntés kötelező lehet, én értelemszerűen már nem kaptam.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
-
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
Van látogatási idő, és az üvegablakon át látják csak a látogatók a babát. Apuka nem jöhet be.
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Hazamenős ruha kell. Napi 5 pelenkát adnak, de érdemes egy párat otthonról is eltenni. Popsitörlő és textilpelenka kell. Köldökcsonkot alkohollal és sebhintőporral kezelik, ez minden szobában van bekészítve.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
2
Van-e VIP szoba?
Van. Ha szabad, akkor a szülésnél kell jelezni, hogy oda szeretnél menni.
Ételek mennyisége, minősége:
Nekem kicsit kevés volt, de mindig volt valami gyümölcs, ami dicséretes. Elfogadható volt összességében.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!
Adtak pár infót, és amit megkérdeztem, arra türelmesen válaszoltak. Az orvos inkább a szülésznővel kommunikált. A stílussal nem volt gond, jó hangulatban telt az egész.
Bent volt az apuka a szülésen?
nem lehetett bent (pl. császármetszés miatt, vagy nem ért be időben)
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Igen, a kórház nagyon szoptatásbarát, megtanítottak kézzel fejni és az ISZSZ alapjait is elmondták. Sebkezelésről is tájékoztattak.
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
A szülésznő. Szólt, mikor simogathatom meg a babám fejét az utolsó tolófájás előtt, megkérdezte, elvágom-e a köldökzsinórt, és megmutatta a placentát is, mikor érdeklődtem felőle.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Nem pont így terveztük, de végül összességében pozitív élmény maradt. Azt sajnálom csak, hogy a férjem lemaradt róla, mivel csak szülés után tudtam felhívni. Szerencsére az aranyórára beért már.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
Az aranyóra 2 órás, és apukát is biztatják a szőr-bőr kontaktusra. Szuper kis négyoldalas szoptatós kiadványa van a kórháznak, első hetekben gyakran forgattam.
Értékelés:
Összesen: 9,2
