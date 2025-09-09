Lemaradt a férjem a szülésemről

A kórház neve:

Zala vármegyei Szent Rafael Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2024. szeptember

A kórház állapota:

Jó, épp külső felújításon esett át akkor.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Nagyon jó, modern és felújított.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Bordásfal van, talán labda is.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Kedvesek, bár nem mindenről tájékoztattak, kérdezni kellett.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Nagyon segítőkészek voltak, akikkel nekem volt tapasztalatom.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Látszik, hogy szeretik a munkájukat, jól bántak a babákkal.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Mivel nem hitte el a nővér, hogy szülök, így csak az utolsó 10 percre jutottam be a szülőszobára. Ennyi alapján: kőmetsző pozícióban szültem, gátmetszés volt, és be is kötöttek valamit, gondolom, oxitocint, erről nem tájékoztattak. Szerintem a beöntés kötelező lehet, én értelemszerűen már nem kaptam.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

-

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Van látogatási idő, és az üvegablakon át látják csak a látogatók a babát. Apuka nem jöhet be.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Hazamenős ruha kell. Napi 5 pelenkát adnak, de érdemes egy párat otthonról is eltenni. Popsitörlő és textilpelenka kell. Köldökcsonkot alkohollal és sebhintőporral kezelik, ez minden szobában van bekészítve.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

2

Van-e VIP szoba?

Van. Ha szabad, akkor a szülésnél kell jelezni, hogy oda szeretnél menni.

Ételek mennyisége, minősége:

Nekem kicsit kevés volt, de mindig volt valami gyümölcs, ami dicséretes. Elfogadható volt összességében.

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!