Minden este közös babafürdetés – ezért dicsérik a nagykanizsai szülészetet

A kórház neve:
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
A szülés időpontja (év, hónap):
2025.02
A kórház állapota:
Teljesen rendben van, apró esztétikai hibái vannak max.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
Elfogadható.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Igen, van bordásfal és labda is a vajúdóban.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Nagyon segítőkész orvosok vannak.
Szülésznő(k) segítőkészsége:
Mindenki nagyon segítőkész volt, beszélgettek velem a vajúdóban is, hogy ne legyek egyedül.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Rettentően segítőkészek, odafigyelnek az emberre, 1-2 nővér van, akinek kicsit másabb a stílusa, de a 98% nagyon kedves.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
Gátvédelemre törekszenek, viszont én kaptam oxitocint a szülőszobán. Van beöntés is. Nem siettetik a szülést.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
Nem tudom, természetes szülésem volt.
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
Apuka nem jöhet be a kórterembe, csak az üvegajtón keresztül láthatja mindenki. Hétköznap 16:00-17:00, hétvégén 10:00-11:00 és 16:00-17:00.
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Popsitörlőt kell vinni, napi 5 pelenkát biztosít a kórház. Ruhát és köldökápoló szereket adnak.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
4
Van-e VIP szoba?
Igen!
Ételek mennyisége, minősége:
Mennyiségre elég volt, ízre ízetlen, sótlan.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.)
Nagyon kedves volt mindenki, az orvos még viccelődött is a vajúdás alatt, hogy oldja a feszültséget/izgalmat, ami bennem volt. A szülésznők is sokat beszélgettek velem a vajúdás alatt, amíg nem lehetett velem a férjem.
Bent volt az apuka a szülésen?
Igen, mindketten akartuk.
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Igen. Elláttak tanácsokkal, de leginkább a bent tartózkodásunk alatt már.
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
Az orvos, akinél szültem, mert végig biztatott és adott tanácsokat, mit hogyan csináljak.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Rettentően kimerítő és nehéz (nagy baba volt a kisfiam). Érzelmileg támogatott az egész csapat, aki bent volt.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
Pozitívum: minden este fürdetjük a babákat a nővérekkel, így már ott meg tudjuk tanulni a helyes fürdetést. Az orvosom attól függetlenül, hogy ő volt-e a vizites orvos, bejött minden nap megnézni a gátsebem. Minden nap többször takarítják a szobákat. Negatívum: nem lehettem ott a babával a vizsgálatai alatt.
Értékelés:
Összesen: 9
