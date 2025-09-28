Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Minden este közös babafürdetés – ezért dicsérik a nagykanizsai szülészetet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 10:05
A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház szülészetén nemcsak a szülés élménye marad emlékezetes, hanem az apró figyelmességek is. Az anyukák minden este a nővérekkel együtt fürdethetik a babákat, így már a kórházban megtanulhatják a helyes mozdulatokat. A segítőkész orvosok és szülésznők támogató jelenléte pedig még nehezebb szülésnél is erőt ad.

A kórház neve: 

Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2025.02

A kórház állapota:

Teljesen rendben van, apró esztétikai hibái vannak max.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Elfogadható.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Igen, van bordásfal és labda is a vajúdóban.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Nagyon segítőkész orvosok vannak.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Mindenki nagyon segítőkész volt, beszélgettek velem a vajúdóban is, hogy ne legyek egyedül.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Rettentően segítőkészek, odafigyelnek az emberre, 1-2 nővér van, akinek kicsit másabb a stílusa, de a 98% nagyon kedves.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Gátvédelemre törekszenek, viszont én kaptam oxitocint a szülőszobán. Van beöntés is. Nem siettetik a szülést.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nem tudom, természetes szülésem volt.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Apuka nem jöhet be a kórterembe, csak az üvegajtón keresztül láthatja mindenki. Hétköznap 16:00-17:00, hétvégén 10:00-11:00 és 16:00-17:00.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Popsitörlőt kell vinni, napi 5 pelenkát biztosít a kórház. Ruhát és köldökápoló szereket adnak.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

4

Van-e VIP szoba?

Igen!

Ételek mennyisége, minősége:

Mennyiségre elég volt, ízre ízetlen, sótlan.

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) 

 Nagyon kedves volt mindenki, az orvos még viccelődött is a vajúdás alatt, hogy oldja a feszültséget/izgalmat, ami bennem volt. A szülésznők is sokat beszélgettek velem a vajúdás alatt, amíg nem lehetett velem a férjem.

Bent volt az apuka a szülésen?

Igen, mindketten akartuk.

Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):

Igen. Elláttak tanácsokkal, de leginkább a bent tartózkodásunk alatt már.

Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?

Az orvos, akinél szültem, mert végig biztatott és adott tanácsokat, mit hogyan csináljak.

Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )

Rettentően kimerítő és nehéz (nagy baba volt a kisfiam). Érzelmileg támogatott az egész csapat, aki bent volt.

Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.

Pozitívum: minden este fürdetjük a babákat a nővérekkel, így már ott meg tudjuk tanulni a helyes fürdetést. Az orvosom attól függetlenül, hogy ő volt-e a vizites orvos, bejött minden nap megnézni a gátsebem. Minden nap többször takarítják a szobákat. Negatívum: nem lehettem ott a babával a vizsgálatai alatt.

Értékelés:

  • a kórház állapota: 8
  • a szülészet állapota: 9
  • a kórtermek állapota: 8
  • mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota: 8
  • tisztaság: 10
  • szülőszoba korszerűsége: 8
  • felszereltség (orvosi, higiéniai eszközök): 9
  • az orvosok segítőkészsége: 10
  • a szülésznők segítőkészsége: 10
  • a csecsemős nővérek segítőkészsége: 10
  • kommunikáció, tájékoztatás: 9
  • az ellátás minősége: 10
  • személyes élmények: 9

Összesen: 9

 

