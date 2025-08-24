Külföldre költözik a gyerek - hogyan maradjunk közel?

Az első napok – új világ, új szabályok

A fiam már második évét tölti külföldön, vagyis elvileg gyakorlott szülőnek számítok ebben a kérdésben, azonban mégis, most amikor egy közeli barátnőm lánya költözött ki Hollandiába, egy nemzetközi cég gyakornoki programjába, én is újrakezdtem mindent velük. A költözés előtt tele volt tervekkel, listákkal és izgalommal. Mi, a szülők oldaláról pedig tele voltunk kérdésekkel: „Lesz-e jó lakótársa?”, „Meg tudja-e oldani a hivatalos ügyeket?” vagy „Mi lesz, ha beteg lesz?”. Teljesen úgy érintett a dolog, mint ha a saját gyermekem nem pont ugyanígy élne már évek óta.

A gyerek külföldre költözése mindig magával hozza ezt a kettősséget: a fiatal a saját bátorságát próbálgatja, mi pedig a távolból próbáljuk „láthatatlan kötélen” tartani. Az első hetekben neki minden új lesz – a lakás, a munkahely, a bolt, a buszmenetrend. És minden apró siker, minden ügyintézés, minden új barát nagy lépés számára az ottani beilleszkedés felé.

Mit él át ő – és mit élünk át mi?

A gyerek külföldre költözése után ő napi szinten találkozik váratlan helyzetekkel. Idegen nyelven kell megoldania a hétköznapi problémákat, be kell illeszkednie egy új munkahelyi vagy iskolai közegbe, és közben otthonosan kell mozognia egy olyan városban, ahol a legközelebbi családtag akár több száz kilométerre van.

Mi, itthon, talán csendesebb napokat élünk, vagy egyenesen vákuumban ülünk, nincs konkrét teendők a dologgal, de az érzelmi hullámvasút ugyanúgy megvan. Egyszerre vagyunk büszkék és aggódunk is. Néha megkönnyebbülünk, amikor videóhívásban látjuk mosolyogni, máskor könnybe lábad a szemünk, amikor letesszük a telefont, és újra üres a szék a nappaliban.

Kapcsolat a távolból – és újra testközelből

Ma már nem kell heteket várni egy levélre, és nem kell számolni a nemzetközi hívás díját. A gyerek külföldre költözése idején az internet a legnagyobb szövetségesünk: videóhívás, közös online filmnézés, vagy éppen csak egy gyors üzenet arról, hogy „Ma új ételt főztem, neked is ízlene!”.