Tudtad? Így alakul ki a felfekvés és így előzhető meg a súlyosbodása

A felfekvés a bőr és az alatta lévő szövetek tartós nyomása miatt létrejövő vér- és oxigénhiány következtében kialakuló bőr- és szövetkárosodás.

A felfekvés kezeletlenül fertőzésekhez, súlyos fájdalmakhoz, sőt szövetelhaláshoz vezethet.

A megelőzésben sokat számít a bőr hidratáltságának fenntartása, a folyamatos mozgatás, a megfelelő táplálék- és folyadékbevitel, valamint egy jól megválasztott matrac.

A felfekvés – más néven decubitus – akkor jelenik meg, amikor a bőr és az alatta lévő szövetek tartós nyomás alatt nem kapnak elegendő vért és oxigént. A folyamat lassan, kezdetben szinte észrevétlenül indul, majd a bőr kipirosodik, felmaródik, később pedig mély fekéllyé válhat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a felfekvés nem csupán esztétikai probléma: kezeletlenül fertőzéshez, szövetelhaláshoz és súlyos fájdalomhoz vezethet.

A felfekvés kialakulásának megelőzésére az egyik leghatékonyabb mód a beteg rendszeres mozgatása.

Fotó: 123RF

Hogyan alakul ki a felfekvés, és kik tartoznak a legnagyobb kockázati csoportokba?

A felfekvés leggyakoribb kiváltó oka a hosszan tartó, megszakítás nélküli nyomás. Amikor valaki hosszú ideig ugyanabban a pozícióban fekszik vagy ül, a csontos területeknél – például a keresztcsontnál, a saroknál vagy a csípőnél – a bőr alatti szövetek összenyomódnak. A csökkent vérkeringés miatt ezek a részek nem jutnak elég tápanyaghoz és oxigénhez, így sérülni kezdenek. A kockázat különösen magas:

tartós ágyhoz kötött betegeknél,

időseknél, akik mozgásukban korlátozottak,

bénulással élőknél,

cukorbetegeknél, mivel a vérkeringés náluk gyakran gyengébb,

súlyosan alultáplált vagy dehidratált személyeknél,

valamint olyan betegeknél, akik nem érzik a nyomás miatti fájdalmat.

A szakértők szerint a felfekvés már 1–2 óra alatt elindulhat, ha a nyomás tartósan fennáll. Ezért van óriási jelentősége a pozícióváltásnak és a rendszeres bőrkontrollnak.

Milyen jelek utalnak kezdeti felfekvésre és hogyan ismerhető fel a súlyosbodás?

A felfekvés korai felismerése életmentő lehet. A legelső jel a bőr tartós, el nem múló pirossága. Ha a bőr nyomásra nem világosodik ki, az már keringési problémát jelez. Ezt követően duzzanat, melegség vagy érzékenység jelentkezhet a területen.