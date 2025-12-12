Tudtad? Így alakul ki a felfekvés és így előzhető meg a súlyosbodása

A felfekvés – más néven decubitus – akkor jelenik meg, amikor a bőr és az alatta lévő szövetek tartós nyomás alatt nem kapnak elegendő vért és oxigént. A folyamat lassan, kezdetben szinte észrevétlenül indul, majd a bőr kipirosodik, felmaródik, később pedig mély fekéllyé válhat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a felfekvés nem csupán esztétikai probléma: kezeletlenül fertőzéshez, szövetelhaláshoz és súlyos fájdalomhoz vezethet.
A felfekvés leggyakoribb kiváltó oka a hosszan tartó, megszakítás nélküli nyomás. Amikor valaki hosszú ideig ugyanabban a pozícióban fekszik vagy ül, a csontos területeknél – például a keresztcsontnál, a saroknál vagy a csípőnél – a bőr alatti szövetek összenyomódnak. A csökkent vérkeringés miatt ezek a részek nem jutnak elég tápanyaghoz és oxigénhez, így sérülni kezdenek. A kockázat különösen magas:
A szakértők szerint a felfekvés már 1–2 óra alatt elindulhat, ha a nyomás tartósan fennáll. Ezért van óriási jelentősége a pozícióváltásnak és a rendszeres bőrkontrollnak.
A felfekvés korai felismerése életmentő lehet. A legelső jel a bőr tartós, el nem múló pirossága. Ha a bőr nyomásra nem világosodik ki, az már keringési problémát jelez. Ezt követően duzzanat, melegség vagy érzékenység jelentkezhet a területen.
A második stádiumban a bőr felszíne sérül: hólyag vagy felületes seb jelenik meg. A harmadik és negyedik stádiumban a fekély mélyre hatol, érintheti az izmokat, inakat vagy akár a csontot is. Ebben a fázisban nagy a fertőzésveszély, amely akár szepszishez is vezethet.
A szakértők kiemelik, hogy a fájdalom nem mindig megbízható jel, mert például cukorbetegeknél vagy bénult betegeknél csökkent lehet az érzékelés. A vizuális ellenőrzés ezért minden esetben szükséges.
A megelőzés alapja házi betegápolásnál és kórházi betegeknél egyaránt a pozícióváltás: az ágyhoz kötött beteg esetében 2 óránként ajánlott megfordítani vagy átpozicionálni a testet. A speciális antidecubitus matracok és párnák egyenletesebb nyomáseloszlást biztosítanak, így csökkentik a sérülés esélyét.
A bőr állapotának megőrzése is kiemelten fontos. A száraz bőr könnyebben sérül, ezért rendszeres hidratálás szükséges. Ugyanakkor kerülni kell a túlzott nedvességet, mert a felázott bőr könnyebben felmaródik. A tisztítás legyen kíméletes, illatmentes, nem irritáló készítményekkel.
A megfelelő táplálkozás és folyadékbevitel – különösen cukorbetegség esetén – segíti a bőr regenerációját. A fehérjében gazdag étrend, valamint a cink és C-vitamin bevitele javítja a sebgyógyulást. A már kialakult felfekvés kezelése stádiumtól függ. Korai fázisban elegendő lehet a nyomásmentesítés és a bőr védelme. Későbbi stádiumokban speciális sebkezelés, fertőtlenítés és modern kötszerek használata szükséges. Súlyos esetekben sebészeti beavatkozásra is sor kerülhet.
A felfekvés gyakori, de megelőzhető állapot. Hogy a kisebb bőrelváltozás ne alakuljon át mély, fájdalmas és veszélyes fekéllyé, a korai felismerés kulcsfontosságú. Amennyiben a felfekvés már kialakult, megfelelő gondozás mellett elkerülhetők a súlyos szövődmények. A kezelés ugyan hosszú folyamat, de rendszeres pozícióváltással, a bőr védelmével, speciális segédeszközökkel és jó tápláltsági állapot elérésével javítható a beteg életminősége és hatékony védelem alakítható ki.
