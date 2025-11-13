Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tudtad? Túlhasználhatod a kezed, ami fájdalmas ínhüvelygyulladáshoz vezet

mozgásszervi betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 09:45
reumatológiabetegségínhüvelygyulladás
Az ínhüvelygyulladás az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz, különösen azoknál, akik sokat dolgoznak számítógépen, vagy ismétlődő mozdulatokat végeznek. A fájdalom, duzzanat és feszülés nemcsak kellemetlen, hanem hosszabb távon a kéz mozgását is korlátozhatja. A jó hír: időben felismerve az ínhüvelygyulladás teljesen gyógyítható.
Zedna Life
A szerző cikkei

Gépelés, telefonnyomkodás, az egér folyamatos használata, monoton fizikai munka: a kéz egyoldalú megerőltetése, az ilyen és ezekhez hasonló ismétlődő mozdulatok, a túlterhelés szinte elkerülhetetlenül ínhüvelygyulladáshoz vezet, ám odafigyeléssel a betegség megelőzhető. Alább mutatjuk, hogyan, illetve a jellegzetes tüneteket és lehetséges kezelési módokat is bemutatjuk.

Ínhüvelygyulladással küzdő irodai dolgozó egy laptop előtt
Ínhüvelygyulladáshoz olyan gyakori, ismétlődő tevékenységek vezetnek, mint például a gépelés / Fotó: 123RF

Ínhüvelygyulladás, mint modern népbetegség

Az ínhüvelygyulladás egy fájdalmas gyulladásos állapot, amely az inakat borító ínhüvelyben alakul ki. Dr. Undi Sarolta reumatológus szakorvos szerint leggyakrabban a csukló, a kéz, az alkar területén fordul elő, de érintheti az alsó végtagot is.

„A betegség hátterében leggyakrabban a túlterhelés áll, ami leggyakrabban olyan ismétlődő mozdulatok következtében történik, mint például a gépelés, telefonnyomkodás. Ugyanakkor sporttevékenységek – például a futás, a súlyzós edzés vagy a tenisz – szintén előidézhetik, ahogy egy hirtelen mozdulatból adódó irritáció vagy túlterhelés is” – figyelmeztetett a szakértő, kiemelve, hogy a panaszokat tovább fokozhatja a helytelen testtartás, valamint a betegség kialakulására bizonyos krónikus gyulladásos betegségek, például autoimmun kórképek is hajlamosíthatnak. Nem véletlen, hogy a modern életmód egyik gyakori következményévé vált: a tartós ülőmunka, a mobiltelefon túlzott használata és a hirtelen sportterhelés mind hozzájárulhatnak a tünetek kialakulásához.

Az ínhüvelygyulladás tünetei

Az ínhüvelygyulladás egyik legfőbb jele a fájdalom az érintett ín mentén, amely mozgásra kifejezetten fokozódhat. Gyakran tapasztalhatunk duzzanatot, nyomásérzékenységet, olykor az ujjak mozgatásakor az ínhüvely felett hóropogás szerű dörzsölés jelentkezik, ami nagyon zavaró lehet a hétköznapokban. Sok esetben még az olyan alapvető tevékenységek is nehezítetté válnak, mint a tárgyak megfogása, a lépcsőzés vagy az egyszerű kéz- és lábmozdulatok.

Így kezelhető

A jó hír az, hogy időben elkezdett kezeléssel a legtöbb esetben műtét nélkül megszüntethetők a panaszok. A terápia alapja a pihentetés és az érintett terület kímélése, amit gyulladáscsökkentő készítményekkel, jegeléssel vagy hűtőborogatással egészíthetünk ki. A rögzítők és bandázsok sokszor átmenetileg tehermentesítik az ízületet, míg a gyógytorna, a célzott nyújtás és a megfelelő fizioterápia segít visszaállítani az egészséges mozgásmintákat.

„A cél nem csupán a fájdalom csökkentése, hanem a kiváltó ok feltárása és korrigálása is. Sok páciens tartós javulást tapasztal, amikor a kezelés részeként életmódbeli változtatásokat vezet be, és megtanulja, hogyan kímélje és hosszú távon hogyan erősítse megfelelően az érintett testrészt” – magyarázta dr. Undi.

Ekkor fordulj orvoshoz

Ha a fájdalom néhány nap után sem enyhül, vagy romlik, mindenképpen érdemes reumatológushoz fordulni. A kezeletlen ínhüvelygyulladás krónikussá válhat, és hosszan tartó mozgáskorlátozottságot okozhat, ami a mindennapi élet minőségét is jelentősen rontja.

Megelőzhető?

Az ínhüvelygyulladás megelőzésében a rendszeres nyújtás, az ízületkímélő mozgásformák, valamint az ergonomikus munkakörnyezet kialakítása kiemelten fontos. Ha sokat dolgozunk számítógéppel, érdemes rendszeresen szüneteket tartani, átmozgatni a karokat, vállakat és kézfejet, sportoláskor pedig fokozatosan emelni a terhelést, hogy elkerüljük az izmok és inak túlterhelését. Egy kis odafigyelés hosszú távon nagy különbséget jelenthet.

Az ínhüvelygyulladás kellemetlen, de nem kell, hogy hosszú időre megállítson. A korai felismerés, a tudatos életmód és a szakértői segítség segít abban, hogy gyorsan visszatérhessünk a fájdalommentes hétköznapokhoz. Ha tartós vagy visszatérő panaszokkal küzdesz, érdemes reumatológushoz fordulni és személyre szabott kezelést kérni – hiszen a mozgás szabadsága alapvető része az életminőségünknek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu