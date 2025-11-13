Tudtad? Túlhasználhatod a kezed, ami fájdalmas ínhüvelygyulladáshoz vezet

Gépelés, telefonnyomkodás, az egér folyamatos használata, monoton fizikai munka: a kéz egyoldalú megerőltetése, az ilyen és ezekhez hasonló ismétlődő mozdulatok, a túlterhelés szinte elkerülhetetlenül ínhüvelygyulladáshoz vezet, ám odafigyeléssel a betegség megelőzhető. Alább mutatjuk, hogyan, illetve a jellegzetes tüneteket és lehetséges kezelési módokat is bemutatjuk.

Ínhüvelygyulladáshoz olyan gyakori, ismétlődő tevékenységek vezetnek, mint például a gépelés / Fotó: 123RF

Ínhüvelygyulladás, mint modern népbetegség

Az ínhüvelygyulladás egy fájdalmas gyulladásos állapot, amely az inakat borító ínhüvelyben alakul ki. Dr. Undi Sarolta reumatológus szakorvos szerint leggyakrabban a csukló, a kéz, az alkar területén fordul elő, de érintheti az alsó végtagot is.

„A betegség hátterében leggyakrabban a túlterhelés áll, ami leggyakrabban olyan ismétlődő mozdulatok következtében történik, mint például a gépelés, telefonnyomkodás. Ugyanakkor sporttevékenységek – például a futás, a súlyzós edzés vagy a tenisz – szintén előidézhetik, ahogy egy hirtelen mozdulatból adódó irritáció vagy túlterhelés is” – figyelmeztetett a szakértő, kiemelve, hogy a panaszokat tovább fokozhatja a helytelen testtartás, valamint a betegség kialakulására bizonyos krónikus gyulladásos betegségek, például autoimmun kórképek is hajlamosíthatnak. Nem véletlen, hogy a modern életmód egyik gyakori következményévé vált: a tartós ülőmunka, a mobiltelefon túlzott használata és a hirtelen sportterhelés mind hozzájárulhatnak a tünetek kialakulásához.

Az ínhüvelygyulladás tünetei

Az ínhüvelygyulladás egyik legfőbb jele a fájdalom az érintett ín mentén, amely mozgásra kifejezetten fokozódhat. Gyakran tapasztalhatunk duzzanatot, nyomásérzékenységet, olykor az ujjak mozgatásakor az ínhüvely felett hóropogás szerű dörzsölés jelentkezik, ami nagyon zavaró lehet a hétköznapokban. Sok esetben még az olyan alapvető tevékenységek is nehezítetté válnak, mint a tárgyak megfogása, a lépcsőzés vagy az egyszerű kéz- és lábmozdulatok.

Így kezelhető

A jó hír az, hogy időben elkezdett kezeléssel a legtöbb esetben műtét nélkül megszüntethetők a panaszok. A terápia alapja a pihentetés és az érintett terület kímélése, amit gyulladáscsökkentő készítményekkel, jegeléssel vagy hűtőborogatással egészíthetünk ki. A rögzítők és bandázsok sokszor átmenetileg tehermentesítik az ízületet, míg a gyógytorna, a célzott nyújtás és a megfelelő fizioterápia segít visszaállítani az egészséges mozgásmintákat.