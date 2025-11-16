Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Emlékszel a pattanásnyomkodó videók királyára? Tudj meg mindent a furunkulusról

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 17:15
A furunkulus, vagyis a gennyes szőrtüszőgyulladás nem csak esztétikai kellemetlenség. Egy apró pattanásnak tűnhet a kezdeti szakaszban, de gyorsan fájdalmas, duzzadt csomóvá alakulhat, ha a fertőzés mélyebbre hatol. Szakértők szerint a furunkulus a legtöbb esetben bakteriális eredetű, és megfelelő kezeléssel jól gyógyítható – de nem szabad félvállról venni.
A furunkulus, vagyis a gennyes szőrtüszőgyulladás egy mélyre terjedő, gennyes bőrfertőzés, amely leggyakrabban a Staphylococcus aureus nevű baktérium miatt alakul ki. Ez a kórokozó természetes módon is jelen lehet a bőrön, de ha a bőrfelszín sérül – például borotválkozás, dörzsölés vagy izzadás miatt –, könnyen bejuthat a szőrtüszőbe, és gyulladást indít el. A fertőzés gyorsan kialakulhat, különösen meleg, párás időben, vagy ha a szervezet immunrendszere legyengül.

Furunkulus lábon
A furunkulus legtöbbször valamilyen bakteriális fertőzés következtében kialakuló gennyes szőrtüszőgyulladás
Fotó: PansLaos /  Getty Images

Így ismerhető fel a furunkulus

A betegség leggyakrabban a nyakon, háton, hónaljban, combtövekben és a fenéktájon jelenik meg – vagyis ott, ahol a bőr hajlamosabb az irritációra. Kezdetben piros, érzékeny csomó alakul ki, amely néhány nap alatt megduzzad, és közepén sárgás gennycsap képződik. Ez a genny a szervezet védekező reakciója: az immunrendszer próbálja elpusztítani a baktériumokat.

A furunkulus gyakran fájdalmas, feszítő érzést okoz, és a környező bőr meleggé, gyulladttá válik. Ha a csomó magától megnyílik, a genny távozik, és a gyógyulás gyorsan megindul. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a fertőzés nem ürül ki teljesen, hanem továbbterjed, több egymáshoz közeli csomót hozva létre – ez a karbunkulus, vagyis összefolyó furunkulus, amely már komolyabb orvosi ellátást igényel.

A szakértők szerint figyelmeztető jel lehet, ha a csomó hetekig nem múlik el, a fájdalom fokozódik, vagy láz is jelentkezik. Ilyenkor mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges, mert a fertőzés mélyebb szövetekbe, sőt ritkán a véráramba is bekerülhet.

Mi állhat a háttérben?

A furunkulus kialakulásának esélyét növeli minden olyan tényező, ami a bőr védekezőképességét gyengíti. Ilyen a legyengült immunrendszer, a cukorbetegség, a fokozott izzadás, a rossz higiénés szokások, valamint a szoros ruházat, ami folyamatos dörzsölést okoz. A stressz, a fáradtság és a vitaminhiány szintén hozzájárulhatnak a szervezet gyengüléséhez, így a fertőzés könnyebben megtelepszik.

A bakteriális kórokozó személyről személyre is terjedhet, ezért a közös törölköző, borotva vagy ágynemű használata kerülendő. Ha valaki hajlamos a visszatérő furunkulusokra, érdemes orvossal egyeztetni, mert előfordulhat, hogy a baktérium tartósan megtelepedett a bőrön vagy az orrnyálkahártyán, és célzott kezelést (ún. baktériumhordozó eradikációt) igényel.

Így kezelhető és előzhető meg

A furunkulus kezelésének célja, hogy a genny kiürüljön és a gyulladás megszűnjön. Kisebb, kezdeti csomók esetében meleg borogatás segíthet a folyamat természetes megnyílásában, de a nyomkodás szigorúan tilos, mert ezzel a baktériumok a mélyebb szövetekbe préselődhetnek. Ha a csomó nagyobb vagy nem ürül spontán, az orvos steril körülmények között megnyitja, kitisztítja, és szükség esetén antibiotikumos kezelést is javasol.

A gyógyulási idő általában egy-két hét, de a visszatérő furunkulusok esetében fontos az ok feltárása. A higiénés szokások javítása, a test rendszeres tisztítása, a laza ruházat viselése és a borotválkozási eszközök fertőtlenítése mind segíthet a kiújulás megelőzésében. A megfelelő táplálkozás és az immunrendszert támogató vitaminok szintén hozzájárulnak a bőr egészségéhez.

Egy egyszerűnek tűnő csomó is komoly fertőzés forrása lehet, ha nem kezelik időben. A legfontosabb tehát a tudatos bőrápolás, a higiénia és a korai orvosi beavatkozás – ezekkel a kellemetlen és fájdalmas gyulladások legtöbbször megelőzhetők.

