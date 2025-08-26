Túl ritkán cseréled a tampont? Az életedbe is kerülhet

A tamponos dobozokon is figyelmeztetnek: a toxikus sokk szindróma (TSS) akár életveszélyes állapotot is okozhat. Ez sajnos valós kockázat. Olvasd el, mi az a toxikus sokk szindróma, és hogyan függ össze a tamponnal.
A toxikus sokk szindróma egy ritka, de súlyos, akár halálos kimenetelű állapot, amelyet leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy a Streptococcus pyogenes baktérium okoz. Ezek a kórokozók toxint termelnek, amely a véráramba jutva súlyos mérgezést vált ki. A tamponnal önmagában nincs gond, viszont ha túl sokáig benn marad, komoly bajt okozhat. A meleg, nedves, oxigénszegény környezetben a baktériumok könnyen elszaporodnak. Ráadásul a tampon felhelyezése és eltávolítása közben apró sérülések keletkezhetnek a hüvely falán, amelyeken keresztül a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe. Ez a kombináció ideális táptalaj a toxikus sokk szindróma kialakulásához.
A legijesztőbb a toxikus sokk szindrómában, hogy nagyon gyorsan súlyosbodhat. A tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: magas láz, hidegrázás, hányás, hasmenés, izomfájdalom, szédülés, alacsony vérnyomás, sőt testszerte megjelenő piros kiütések. Néhány óra alatt sokkos állapot léphet fel, amely kezelés nélkül végzetes lehet.
A szakértők szerint a tampont átlagosan 4–8 óránként cserélni kell a menstruáció erősségétől függően.
Ez erősebb vérzés esetén 2-4 órát, közepes vérzés esetén 5-6 órát jelent, míg fürdőzést, úszást követően azonnal ajánlott a csere.
A túl magas nedvszívó képességű tampon növeli a betegség kialakulásának kockázatát, mert hosszabb ideig bent marad, és jobban megváltoztatja a hüvely természetes pH-ját. Ezért mindig a lehető legkisebb nedvszívó erejű terméket válaszd, ami még elegendő a menstruációdhoz. Éjszakára pedig jobb a betét vagy olyan menstruációs kehely, amelyet megfelelő higiénia mellett hosszabb ideig lehet bent hagyni – de ez sem mentesít a tisztítás és csere szabályai alól.
Ha menstruáció alatt vagy után magas lázad lesz, hirtelen rossz közérzet, hányás, hasmenés, izomfájdalom vagy szédülés jelentkezik, azonnal keresd fel az orvosod és mondd el, hogy tampont használtál. A gyors diagnózis és kezelés életmentő lehet.
A TSS nagyon ritka – évente kb. 1–4 eset jut 100 ezer menstruáló nőre –, de aki átesik rajta, annak az egész élete megváltozhat. Súlyosabb esetekben előfordulhat, hogy az elhalt szöveteket műtéttel kell eltávolítani, vagy az érintett végtag amputációja válik szükségessé. A terápia hatása általában néhány nap múlva érezhető, de a teljes felépülés akár több hétig is eltarthat. Mindezt odafigyeléssel, a tampon időben való cseréjével szinte teljesen meg lehet előzni.
