Túl ritkán cseréled a tampont? Az életedbe is kerülhet

A tamponos dobozokon is figyelmeztetnek: a toxikus sokk szindróma (TSS) akár életveszélyes állapotot is okozhat. Ez sajnos valós kockázat. Olvasd el, mi az a toxikus sokk szindróma, és hogyan függ össze a tamponnal.

Erős vérzésnél a betét és a tampon együttes használata extra biztonságot ad.

Fotó: Jenari

Toxikus sokk szindróma

A toxikus sokk szindróma egy ritka, de súlyos, akár halálos kimenetelű állapot, amelyet leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy a Streptococcus pyogenes baktérium okoz. Ezek a kórokozók toxint termelnek, amely a véráramba jutva súlyos mérgezést vált ki. A tamponnal önmagában nincs gond, viszont ha túl sokáig benn marad, komoly bajt okozhat. A meleg, nedves, oxigénszegény környezetben a baktériumok könnyen elszaporodnak. Ráadásul a tampon felhelyezése és eltávolítása közben apró sérülések keletkezhetnek a hüvely falán, amelyeken keresztül a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe. Ez a kombináció ideális táptalaj a toxikus sokk szindróma kialakulásához.

Milyen gyorsan üthet be a baj?

A legijesztőbb a toxikus sokk szindrómában, hogy nagyon gyorsan súlyosbodhat. A tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: magas láz, hidegrázás, hányás, hasmenés, izomfájdalom, szédülés, alacsony vérnyomás, sőt testszerte megjelenő piros kiütések. Néhány óra alatt sokkos állapot léphet fel, amely kezelés nélkül végzetes lehet.

Miért fontos a gyakori tamponcsere?

A szakértők szerint a tampont átlagosan 4–8 óránként cserélni kell a menstruáció erősségétől függően.

Ez erősebb vérzés esetén 2-4 órát, közepes vérzés esetén 5-6 órát jelent, míg fürdőzést, úszást követően azonnal ajánlott a csere.

A túl magas nedvszívó képességű tampon növeli a betegség kialakulásának kockázatát, mert hosszabb ideig bent marad, és jobban megváltoztatja a hüvely természetes pH-ját. Ezért mindig a lehető legkisebb nedvszívó erejű terméket válaszd, ami még elegendő a menstruációdhoz. Éjszakára pedig jobb a betét vagy olyan menstruációs kehely, amelyet megfelelő higiénia mellett hosszabb ideig lehet bent hagyni – de ez sem mentesít a tisztítás és csere szabályai alól.

Biztonságos tamponhasználati tippek

Mosd meg a kezed minden felhelyezés és kivétel előtt.

Cseréld 4–8 óránként a vérzés erősségétől függően – még ha nem is telítődött el teljesen.

Éjszakára inkább betétet használj, vagy kelj fel időben tampont cserélni.

Ha nagyon erős a vérzés, használj kombinált védelmet (betét + tampon), hogy ne kelljen órákig bent hagynod a tampont.

Mindig a legkisebb nedvszívó képességű tampont válaszd, ami még biztonságos.

Mikor gyanakodj TSS-re?

Ha menstruáció alatt vagy után magas lázad lesz, hirtelen rossz közérzet, hányás, hasmenés, izomfájdalom vagy szédülés jelentkezik, azonnal keresd fel az orvosod és mondd el, hogy tampont használtál. A gyors diagnózis és kezelés életmentő lehet.