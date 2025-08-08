Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Orvos figyelmeztet: így mehetnek tönkre a fogaid nyáron

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 14:15
Nyaralás alatt mindent kicsit lazábban veszünk, az étkezést, sőt a fogmosást is. Egy fogorvos most figyelmeztet, mire figyelj!
Porosz Viktória
A nyár a pihenés, utazás, és a fesztiválok időszaka. Ilyenkor hajlamosak vagyunk lazábban venni a napi rutint, köztük a szájápolást is. Pedig a megnövekedett cukorfogyasztás, a savas italok és a rendszertelen fogmosás mind komoly kockázatot jelenthet a fogaink egészségére. Nemrég dr. Dergez Márk fogorvos segített eligazodni abban, mire kell különösen figyelnünk a nyári hónapokban, és hogyan előzhetjük meg a fogszuvasodást, elszíneződést, illetve a fogérzékenység kialakulását. 

fogorvos, figyelmeztetés, nő, szájápolás
A nyári lazaság sokszor a fogaink egészségének rovására megy a fogorvos szerint.
Fotó: Vladimir Gjorgiev /  Shutterstock 

 

Savak, cukrok, és kihagyott fogmosások

A tikkasztó hőségben, nyaralás közben, nehezen állunk ellen a szénsavas, cukros üdítők, a fagyi és más édességek csábításának.

A szájban élő baktériumok a cukrot savvá alakítják, így a zománc a szájüreg felől (kívülről) károsodik a kórokozók okozta savhatás miatt.

A fagylalt, jégkása és gyümölcsjoghurt szintén problémás lehet, különösen, ha napközben, étkezések között fogyasztjuk azokat. A gyakori nassolás miatt a száj pH-értéke tartósan savas marad, így a nyálnak nincs ideje helyreállítani az egyensúlyt, ami egyenes út a fogszuvasodáshoz” – magyarázta Dr. Dergez Márk fogszakorvos, hozzátéve, hogy ugyanez a gond a már eleve savas italokkal, kólával, gyümölcslevekkel, ezek ugyanis gyakorlatilag lemarják a zománcot. Ha ehhez még az is társul, hogy kimarad egy-egy fogmosás, akkor jönnek a gondok.

Fesztivál, utazás a fogorvos szemével

 A szuvasodás kialakulása lassabb folyamat, de nem ritka, hogy egy három hónapos nyári időszak végére több kezdődő lyuk is megjelenik, főleg a hátsó őrlőfogak között.

A legnagyobb problémákat azoknál látjuk, akik nyáron sokat utaznak, fesztiváloznak, szabadtéri programokon vesznek részt. Ilyenkor gyakran elmarad a szájápolás, az emberek túl fáradtak a rendszeres fogmosáshoz, ami súlyos következményekkel járhat

 – hívja fel a figyelmet a fogszakorvos.

A fogak sárgulása, elszíneződése már pár hét alatt is észrevehető, a szuvasodás viszont alattomosabb, gyakran csak nyár végén, őszre jelentkezik. Mivel a legtöbb kezdődő lyuk a hátsó őrlőfogaknál alakul ki, sokáig észrevétlen maradhat.

Nem a csoki a legrosszabb

Érdekes módon egy szelet csoki nem annyira veszélyes, mint sokan gondolnák – főleg, ha nem karamellás vagy ragadós. A csokoládé gyorsabban kiürül a szájüregből, és a nyál is könnyebben lemossa a maradványokat, míg a savas üdítők percekig folyamatosan oldják a zománcot. Az egészségesnek hitt gyümölcs sem mindig a fogaink barátja. 

Sokan tévesen azt hiszik, hogy a természetes gyümölcscukor ártalmatlan, pedig a fruktóz ugyanúgy fermentálódik a szájban, mint a kristálycukor, különösen gyakori nassolás esetén 

– tette hozzá dr. Dergez. Egy másik tévhit, hogy evés után azonnal fogat kell mosni. A szakember javaslata szerint savas, illetve savhatású ételek és italok fogyasztása után legalább fél órát érdemes várni, különben a mosással tovább puhíthatjuk a fogzománcot, illetve kárt tehetünk benne.

Szájszárazság, érzékenység

A kánikula fokozza az izzadást, miközben kiszáríthatja a szánkat, főleg, ha kávét vagy alkoholt iszunk. Pedig a nyál az egyik legfontosabb védelmünk: nemcsak leöblíti a maradékokat, hanem segít visszapótolni a zománc ásványianyag-tartalmát is.

„A nyál az egyik legfontosabb természetes védőfaktorunk: semlegesíti a savakat, lemos minden maradékot, és visszapótolja az ásványi anyagokat. Ha ez a védelmi vonal gyengül, sokkal sérülékenyebbé válik a zománc. A fagyira érzékeny fogak sem ritkák – ezt gyakran a fognyakak kopása, ínyvisszahúzódás vagy kezdődő szuvasodás okozza. Ha fagyievésekor szúró fájdalmat érzünk, az nem csak kellemetlen – az már egy figyelmeztető jel. Ilyenkor érdemes érzékenységcsökkentő fogkrémet használni, és időben fogorvoshoz fordulni” – javasolta dr. Dergez Márk.

Praktikus tippek a nyári szájápoláshoz

Nyáron sem kell lemondani minden finomságról, de jó, ha tudatosan nassolunk – lehetőleg főétkezés után, amikor a nyáltermelés is fokozott. Ha nincs kéznél fogkefe, vízöblítés vagy cukormentes rágó is segíthet semlegesíteni a savas hatást. Természetesen a rendszeres fogmosás is elengedhetetlen, nyaralás közben is. Egy mini utazókefe egy retikülben vagy a zsebünkben is elfér, ezeknek a napközbeni használata kiemelten fontos lehet azoknak, akik fogszabályzót viselnek vagy implantátummal élnek.

A technológia is segít

A szakértő szerint ma már sokat segíthetnek a korszerű, szónikus technológiát használó elektromos fogkefék is. 

Sokan nem is tudják, mekkora különbséget jelent egy jól kiválasztott szónikus fogkefe a hagyományos megoldásokhoz képest

 – hangsúlyozta a fogorvos, hozzátéve, hogy ezek az eszközök jobban elérik a nehezen tisztítható fogközöket, és gyengéden, de hatékonyan távolítják el a lepedéket.

Íme a helyes fogmosási technika

