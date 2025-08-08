Orvos figyelmeztet: így mehetnek tönkre a fogaid nyáron

A nyár a pihenés, utazás, és a fesztiválok időszaka. Ilyenkor hajlamosak vagyunk lazábban venni a napi rutint, köztük a szájápolást is. Pedig a megnövekedett cukorfogyasztás, a savas italok és a rendszertelen fogmosás mind komoly kockázatot jelenthet a fogaink egészségére. Nemrég dr. Dergez Márk fogorvos segített eligazodni abban, mire kell különösen figyelnünk a nyári hónapokban, és hogyan előzhetjük meg a fogszuvasodást, elszíneződést, illetve a fogérzékenység kialakulását.

A nyári lazaság sokszor a fogaink egészségének rovására megy a fogorvos szerint.

Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Savak, cukrok, és kihagyott fogmosások

A tikkasztó hőségben, nyaralás közben, nehezen állunk ellen a szénsavas, cukros üdítők, a fagyi és más édességek csábításának.

A szájban élő baktériumok a cukrot savvá alakítják, így a zománc a szájüreg felől (kívülről) károsodik a kórokozók okozta savhatás miatt.

A fagylalt, jégkása és gyümölcsjoghurt szintén problémás lehet, különösen, ha napközben, étkezések között fogyasztjuk azokat. A gyakori nassolás miatt a száj pH-értéke tartósan savas marad, így a nyálnak nincs ideje helyreállítani az egyensúlyt, ami egyenes út a fogszuvasodáshoz” – magyarázta Dr. Dergez Márk fogszakorvos, hozzátéve, hogy ugyanez a gond a már eleve savas italokkal, kólával, gyümölcslevekkel, ezek ugyanis gyakorlatilag lemarják a zománcot. Ha ehhez még az is társul, hogy kimarad egy-egy fogmosás, akkor jönnek a gondok.

Fesztivál, utazás a fogorvos szemével

A szuvasodás kialakulása lassabb folyamat, de nem ritka, hogy egy három hónapos nyári időszak végére több kezdődő lyuk is megjelenik, főleg a hátsó őrlőfogak között.

A legnagyobb problémákat azoknál látjuk, akik nyáron sokat utaznak, fesztiváloznak, szabadtéri programokon vesznek részt. Ilyenkor gyakran elmarad a szájápolás, az emberek túl fáradtak a rendszeres fogmosáshoz, ami súlyos következményekkel járhat

– hívja fel a figyelmet a fogszakorvos.

A fogak sárgulása, elszíneződése már pár hét alatt is észrevehető, a szuvasodás viszont alattomosabb, gyakran csak nyár végén, őszre jelentkezik. Mivel a legtöbb kezdődő lyuk a hátsó őrlőfogaknál alakul ki, sokáig észrevétlen maradhat.