Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lélegzetelállító látvány: ünnepi fényekben úszó komp szeli a habokat a Balatonon

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 12:27
fénykompkompünnep
Ezt mindenkinek látni kell!
N.T.
A szerző cikkei

Idén is elindul a BAHART ünnepi Fénykomp Szántódrév és Tihanyrév között. Az ünnepi fényekbe öltöztetett komp egészen 2026. január 31-ig közlekedik - számolt be róla a helloblataon.hu

A „fénykomp” november utolsó hétvégéjétől 2026. január 31-ig közlekedik reggel 7:00-től 8:00-ig, az esti időszakban pedig 16:00 óra után. Az MTI több fotót is megosztott a mesés látványról: a drónnal készült felvételen ünnepi fényekkel díszített komp látható Szántódnál 2025. december 3-án.

„Fénykomp” közlekedik a Balatonon
„Fénykomp” közlekedik a Balatonon Fotó: Vasvári Tamás
Az ünnepi fényekkel díszített komp Szántódnál 2025. december 3-án
Az ünnepi fényekkel díszített komp Szántódnál 2025. december 3-án Fotó: Vasvári Tamás

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu