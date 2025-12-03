Lélegzetelállító látvány: ünnepi fényekben úszó komp szeli a habokat a Balatonon

Idén is elindul a BAHART ünnepi Fénykomp Szántódrév és Tihanyrév között. Az ünnepi fényekbe öltöztetett komp egészen 2026. január 31-ig közlekedik - számolt be róla a helloblataon.hu.

A „fénykomp” november utolsó hétvégéjétől 2026. január 31-ig közlekedik reggel 7:00-től 8:00-ig, az esti időszakban pedig 16:00 óra után. Az MTI több fotót is megosztott a mesés látványról: a drónnal készült felvételen ünnepi fényekkel díszített komp látható Szántódnál 2025. december 3-án.

„Fénykomp” közlekedik a Balatonon Fotó: Vasvári Tamás