Fényből szőtt történetek – Magyarország legnagyobb fénykiállítás-sorozata

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 10:29
DECOLEDfénykiállítás
2026. február 01-ig látványos fényinstallációk, kézzel épített fényszobrok és több kilométernyi fényfüzér ragyogja be Magyarország öt városát a DECOLED Story of Lights keretében. A nemzetközi fénykiállítás‑sorozat idén Pécsen, Szolnokon, Gödöllőn, Zalaegerszegen és Fertődön várja a látogatókat, minden helyszínen egyedi koncepcióval, helyi történettel és saját hangulattal.
Forrás: https://storyoflights.eu/hu/galeria/

A 2026. február 01-ig nyitva álló kiállítások összesen több mint 400 fényinstallációt, 1,2 millió izzót és közel 40 kilométernél hosszabb fényfüzér‑hálózatot vonultatnak fel, így a Story of Lights Magyarország legnagyobb léptékű fénykiállítás‑sorozata. A családi vállalkozásként indult DECOLED több mint húsz éve alkot Európa‑szerte; installációi Prágában, Bécsben és Brüsszelben is bemutatkoztak, most pedig először szervezett ilyen léptékű országos sorozatot Magyarországon. 

Büszke vagyok rá, hogy a Story of Lights‑ot öt magyar városba elhoztuk. Minden helyszínnek megvan a maga egyedi története, amelyet a fényen keresztül mesélünk el – játékosan, költőien és emlékezetesen” – fűzte hozzá Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója.

Öt város, öt történet fényben elmesélve:

  • PécsenFények Elvarázsolt Erdeje a Zsolnay Kulturális Negyedet alakítja át mesebeli fényparkká – több mint 80 installációval, 250 000 izzóval és a negyed ikonikus, 30 méteres kéményének fénydíszével. 
  • SzolnokonNEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja a Bagolyvár Vadasparkban kínál esti „fényszafarit” több mint 70 fényszoborral és 200 000 izzóval. 
  • Gödöllőn Erzsébet királyné Fénykertje 370 000 izzóval, 12 kilométernyi fényfüzérrel és egy 30 méteres óriáskerékkel ragyogja be a kastély kertjét.
  • ZalaegerszegenFények Falva keretében a Göcseji Falumúzeum hagyományos portái és mesterségei kelnek életre több mint 150 000 izzó fényében.
  • Fertődön az Esterházy-kastély barokk kertje alakul fénybirodalommá esténként. Több mint 75 installáció, 200 000 izzó és hat kilométernyi fényfüzér kelti életre a kastély parkját.
Forrás: https://storyoflights.eu/hu/galeria/

A fény, a művészet és a történet találkozása

A Story of Lights nem egyszerű fényshow: minden városban helyspecifikus élményt kínál, amely a történelmi örökséget, a természetet és a közösségi tereket kapcsolja össze modern technológiával. A projekt több száz ember munkáját fogta össze – a tervezőktől a kivitelező csapatokig –, és célja, hogy a téli hónapokban is életet és fényt vigyen a városokba.

Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója elmondta: „Magyarország gazdag kultúrában, hagyományban és gyönyörű látnivalókban. A Story of Lights számunkra a fényen keresztül való tisztelgés ezen örökség előtt. Hiszünk abban, hogy installációink nemcsak a helyieket, hanem a turistákat is megszólítják, és lehetőséget adnak arra, hogy az ismerős helyszíneket egészen új megvilágításban lássák.

Forrás: https://storyoflights.eu/hu/galeria/

A Story of Lights fénykiállítások mind az öt helyszínen 2025. október 24. és 2026. február 1. között látogathatók. A pontos nyitva tartási idők és részletes információk elérhetők a https://storyoflights.eu/hu/magyarorszag/ weboldalon. 

***

A DECOLED márkáról

A DECOLED családi vállalkozást 1997-ben alapította Vítězslav Poláček, akihez később felesége, Eva Poláčková és fiuk, Vítězslav Poláček is csatlakozott. A cég a Poláček család garázsából indult, mára pedig több mint 60 000 négyzetméteren folyik a dísz- és dekorációs világítás gyártása és raktározása. A több mint ezer köztéri installációval a DECOLED mára a cseh, majd az európai piac meghatározó szereplőjévé vált, és tizenhárom európai országban valósított meg projekteket. További információ: https://www.decoled.eu/hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
