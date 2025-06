Fedezd fel velünk Baja látnivalóit! – Ízek, élmények, rég elfeledett legendák a Duna partján

A város máig megőrizte történelmi hangulatát, a Duna közelsége pedig mindig is meghatározó volt, nem csak a gazdaság, hanem a mindennapi élet szempontjából is. Az évszázadok során Baja lakói sokféle kultúrát – szerb, bunyevác, sokác, sváb, magyar és zsidó – és hagyományt hoztak magukkal, ami ma is érezhető a város hangulatán. Ez a sokszínűség teszi igazán különlegessé, és nem csoda, hogy a helyiek büszkén mutatják meg a várost mindenkinek, aki betér.

Baja látnivalói, amikért érdemes a város utcáin barangolni

Ha Baja felé veszed az irányt, a Szentháromság-tér az első hely, amit érdemes felkeresni. Ez a tér nemcsak a város szíve, hanem egyben a hely, ahol a barokk építészet és a modern élet találkozik. A tér közepén álló Szentháromság-szobor az 1737– 1751-es nagy pestisjárvány emlékére készült, míg a környező épületek a város évszázados múltjáról mesélnek.

Innen könnyen eljuthatsz a Tóth Kálmán térre, ahol a város pezsgő mindennapjai zajlanak. A tér környékén kávézók és üzletek sorakoznak, és gyakran tartanak itt kulturális eseményeket, így mindig érdemes útba ejteni.

A természet szerelmesei ne hagyják ki a Gemenci Állami Erdei Vasutat, amely egy igazi kalandot kínál a Duna árterének rejtett világába. A kisvonat a gemenci erdő gazdag élővilágán vezet keresztül, ahol madarak, vaddisznók és más erdei állatok nyomait követhetjük nyomon.

Gemenci Állami Erdei vasút

Fotó: Márton Anna

Szintén a városban található a Halászati Miniskanzen, ahol a helyi halászat hagyományait ismerhetjük meg interaktív módon. Itt megmutatják, hogyan éltek és dolgoztak a bajai halászok, és milyen eszközöket használtak a Duna halainak kifogásához.

A Halászati Mini Skanzenben a halásztanyákat is érdemes megnézni!

Fotó: Bajai Hajómalom Egyesület

A Bunyevác Tájház a városban élő bunyevác (horvát) közösség mindennapjaiba enged betekintést. Az eredeti bútorokkal és népviseletekkel berendezett házban könnyen átérezzük a helyi kultúra gazdagságát.

Bunyevác Tájház

Fotó: Végh László

A csillagok szerelmesei a Borbás Mihály Látogatóközpont csillagvizsgálója felé vegyék az irány, ahol a csillagászat iránt érdeklődők gyönyörködhetnek az éjszakai égbolt csodáiban, és megismerhetik a helyi amatőr csillagász munkásságát.