Utolsó kívánság – Szita Bence mellé temették a nevelőapját

Az utolsó kívánsága mellett az utolsó kérése is teljesült Gyöngyi Sándornak. Miután túlélte a kisfia gyilkosait – ahogyan ő is akarta –, Bence mellé helyezte végső nyugalomra a családja.

Hatalmas mosollyal néz vissza mindennap a lányára Gyöngyi Sándor arról a fényképről, ami Lilla otthonában áll abban a szobában, ahol az édesapja is élt a halála előtt. Mint arról november elején beszámoltunk: Szita Bence nevelőapja hosszan tartó betegség után életét vesztette.

Kaposváron nyugszik

Korábban többször hangoztatta, hogy a legfőbb kívánsága már teljesült azzal, hogy a kisfiú gyilkosait túlélte, de a ha­lála utáni időszakra is volt egy kérése, amit a már felnőtt lánya teljesített be ne­ki. A daganatos megbetegedéssel küzdő férfi családja szűk körű búcsúztatást akart Sándornak, ezért a végső nyughelyének helyszínét a temetéséig nem közölték. A szertartás azonban azóta lezajlott, Gyöngyi Lilla pedig elárulta:

édesapjának egyetlen utolsó kérése az volt, hogy a halála után Bencéhez kerüljön Kaposvárra.

Ennek pedig természetesen eleget is tettek.







Sándor nagyon szoros kapcsolatot ápolt a kis Bencével © Saját

Nem nyúlnak a szobájához

– Abba a sírba, a fejrészhez lett betéve édesapám urnája, ahol Bencus is nyugszik. Ott lesz neki is a neve, és egy kis fénykép is lesz kihelyezve róla – mondta a Borsnak Lilla, aki édesapja elvesztésekor teljesen összetört, de ahogy ő fogalmazott, már kezdi összeszedni magát, és újra dolgozik. A szerettei rengeteget támogatják.







Lilla és a már nagybeteg Sándor © Saját

– A szobája pont ugyanolyan, mint amilyen volt, nem fogok hozzányúlni. Bence és apu szobája elmozdíthatatlanok számomra. Az ágyon van a fényképe, amihez esténként be szoktam menni. Ugyanúgy, ahogy korábban is tettem. Beszélni is szoktam hozzá, én így tudom feldolgozni ezt a szörnyű helyzetet – mondta a Borsnak Gyöngyi Lilla.

Kétszer nézett szembe a könyörtelen halállal

A fiatal nő hálás érte, hogy az utolsó napján foghatta édesapja kezét. Akkor kapott tőle egy csodálatos ajándékot. Sándor minden erejét összeszedve utolsó szava az volt lányához, hogy „szeretlek”.







© Saját

Gyöngyi Sándornak másodszorra kellett szembenéznie a hasnyálmirigyrákkal, de sajnos ezúttal felülkerekedett rajta a betegség. Búcsúztatója szinte napra pontosan 8 évvel azután volt, mint a kis Bence temetése.