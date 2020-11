Soroksári gyilkosság - Krisztina szeretője: nem volt találkánk az utolsó napon

Amiről eddig csak suttogtak az ismerősök, az most a bíróságon felolvasott vallomásokból egyértelművé vált. Halála előtt egy házas férfi oldalán kereste a boldogságot Gyurik Krisztina.

Tanúvallomások felolvasásával folytatódott tegnap a soroksári futónő megerőszakolásával és kegyetlen meggyilkolásával vádolt R. Szilveszter pere. A bíró többek között ismertette a vádlott édesanyjának és Kardosné Gyurik Krisztina szeretőjének nyilatkozatait.







Gyurik Krisztina legközelebbi ismerőseit kihallgatták a rendőrök

Egy gyilkossági ügy nyomozásának az elején ismeretlen tettes esetén minden olyan személy érdekli a nyomozóhatóságot, aki szoros kapcsolatban állt az áldozattal. Így került a látókörükbe D. Ferenc is, aki

a kihallgatásai során elismerte: szexuális kapcsolat volt közte és Krisztina között.

A meghallgatása során azonban tisztázni tudta magát, így az is kiderült, hogy a gyilkosság napjára nem beszéltek meg találkozót . D. Ferenc már 18 éve élt együtt a párjával, amikor Krisztinával megismerkedett. Eleinte a Facebookon vették fel egymással a kapcsolatot, aztán számot cseréltek, a viszonyuk pedig gyorsan elmélyült. „Tudtam, hogy házas és gyereke van, de

nagyon megszerettem. Sok szeretetet adott, nagyon vonzódtam hozzá”

– mondta még az első kihallgatásán a férfi. A vallomása szerint a futónő általában SMS-ben üzent neki a kocogása előtt, ő pedig odament hozzá kocsival. D. Ferenc nem sokkal vallomástételei után, 2016 októberében meghalt.







D. Ferenc elismerte, hogy szoros kapcsolatot alakított ki Krisztinával